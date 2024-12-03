Antalya'da Turizm 16 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da Turizm 16 Milyonu Geçti

Antalya, 2023'ün ilk 11 ayında 16,6 milyon turist ağırladı ve yeni bir rekor bekleniyor.

03.12.2024 22:10
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Antalya turizmde rekor yolunda: 11 ayda 16 milyonu aşkın ziyaretçi

ANTALYA - Türkiye'nin gözde turizm destinasyonu Antalya'yı 11 ayda 16 milyon 606 bin 501 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Tarihi ve doğal güzellikleriyle milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'nın, yıl sonunda yeni bir ziyaretçi sayısı rekoru kıracağı tahmin ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya'ya Ocak-Kasım 2024 döneminde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 16 milyon 606 bin 501'e ulaştı. Yıl boyunca hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi olan şehir, sadece Kasım ayında bile yüzde 17,21'lik artışla 474 bin 654 yabancı turisti ağırladı.

Kasım ayında Almanya zirvede

Kasım ayında Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke Almanya oldu. Bu ayda Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı 138 bin 197 olarak kaydedildi. Almanya'yı 98 bin 471 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 52 bin 500 ziyaretçi ile İngiltere takip etti.

Yılın ilk 11 ayında Rusya lider

2024'ün ilk 11 ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu. Rus turist sayısı 3 milyon 863 bin 164'e ulaşırken, Almanya'dan 3 milyon 436 bin 351, İngiltere'den ise 1 milyon 539 bin 929 ziyaretçi geldi.

Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya gibi ülkeler de en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Antalya turizminin geleceği parlak

Antalya, sunduğu eşsiz doğa, tarih ve kültürel zenginlikleriyle turizmdeki liderliğini sürdürüyor. Bu başarının, Antalya'nın turizm gelirlerini ve marka değerini artırmaya devam etmesi bekleniyor. 2024 yılının tamamlanmasıyla yeni bir rekorun kırılacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Turizm 16 Milyonu Geçti - Son Dakika

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