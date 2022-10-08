Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
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Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)

08.10.2022 22:26

Antalya haberi: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, geleneksel kortejle başlayan festivalin coşkusunun kentten ülkeye yayıldığını söyledi.

Sanatçılarla, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce konukla güzel bir hafta geçirdiklerinin vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık. Sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynağıdır."

Böcek, sanata değer katan tüm sanatçılara ve festivale sahip çıkan sinemaseverlere, festival ekibine teşekkür etti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alanlar

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kurak Günler filmindeki rolüyle Selahattin Paşalı aldı, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise Kar ve Ayı filmindeki rolüyle Merve Dizdar oldu.

Dizdar, sanatçılara, ödül alanlara, katılanlara teşekkür ederek, film yaptıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

"En İyi Senaryo Ödülü", "Karanlık Gece" filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper'e, "Cahide Sonku Ödülü ise "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Çiğdem Mater'e gitti.

"En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filmiyle Emin Alper'in, "Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülünü ise Selcen Ergun'un yönetmenliğini üstlendiği "Kar ve Ayı" filminin oldu. Yönetmen Ergun, film yapmanın zor olduğunu, yönetmen olduğunda herkesten "Yapamazsın" lafını çok duyduğunu dile getirdi.

Festivalin kurucusu adına düzenlenen "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü ise yönetmenliğini Belmin Söylemez'in üstlendiği "Ayna Ayna" filmi kazandı.

"En İyi Film" ödülünü Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Gece" aldı.

Alper, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... 'ALTIN PORTAKAL'LAR SAHİPLERİNİ BULDU! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... 'ALTIN PORTAKAL'LAR SAHİPLERİNİ BULDU! ALTIN PORTAKAL'DA 'KARANLIK GECE' EN İYİ FİLM OLDU; 'KURAK GÜNLER' 9 ÖDÜL ALDI ALTIN PORTAKAL'DA 'KARANLIK GECE' EN İYİ FİLM OLDU; 'KURAK GÜNLER' 9 ÖDÜL ALDI
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
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