Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

Antalya'da sanatı birleştiren festivalde Refik Anadol'un sergisi büyük ilgi görüyor.

07.11.2024 15:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler, çok sayıda sanatsever tarafından geziliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler devam ediyor.

Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" eseri, Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadol'un algoritmaları antik Anadolu'nun zengin ayrıntılarını işleyerek ziyaretçilere canlı ve sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Serginin ziyaretçilerden Ünzile Nur, AA muhabirine, kentin dört bir yanındaki kültür ve sanat etkinliklerini elinden geldiğince takip ettiğini söyledi.

Refik Anadol'un sergisini çok beğendiğini belirten Nur, "Daha önce hiç dijital bir sergiye gitmemiştim. Benim için çok ilginç oldu. Ses ve görüntünün uyumu güzel hisler uyandırdı." dedi.

"İnsan Buradaydı" sergisinde iklim krizine dikkat çekildi

Festival kapsamında Agora Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan "İnsan Buradaydı" sergisi de sanatseverlerle buluşuyor.

Tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan özel bir stüdyodaki sergide, seramik, tekstil art, video art ve kavramsal sanat çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Agora Sanat Topluluğu Yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, yaptığı açıklamada, sergiyi sürdürülebilir bir bakış açısıyla hazırladıklarını belirtti.

Mercan, "Sürdürülebilir sanatla ekolojik sistemin çöküşüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Antalya'nın Denizden Görünümü" sergisi

Kaleiçi bölgesindeki Simitçi Mıstık Gallery'de gerçekleştirilen "Antalya'nın Denizden Görünümü" sergisinde, Mermerli Plajı, Kaleiçi manzarası ve Antalya'nın farklı noktalarını konu edinen eserler yer alıyor.

Cengiz Bodur, Tufan Dağıstanlı ve Mehmet Emin Erşan'ın çalışmalarının bulunduğu sergi, seramik, akrilik resim çalışmaları ve fotoğraflardan oluşuyor.

Festival kapsamında, şehrin çeşitli noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çeken pek çok sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Refik Anadol, Festival, 10 Kasım, antalya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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