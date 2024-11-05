Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali, antik kent gezileri, sergiler ve konserlerle üçüncü gününü kutladı.

05.11.2024 12:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde antik kent, sergi, müze ziyaretleri, konser, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla sürdü.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde, "Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos Antik Kenti, Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos Antik Kenti ziyaret edildi.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" düzenlendi. "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları"na Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve Prof. Dr. H. Ertuğ Ergürer katıldı.

Korkuteli ilçesindeki Fatih Halk Kütüphanesi'nde "Ebru Atölyesi", Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Maker Atölyesi" Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "El Yapımı Kağıt Atölyesi" düzenlendi.

Sergilere turistler de ilgi gösteriyor

Festival kapsamında gerçekleşen sergilere de Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. 20. yüzyılın en parlak sanatçılarından biri olarak kabul edilen, sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu Sergisi" festival kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer alan Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı "Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi"ne de ev sahipliği yapıyor.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" Antalya Kültür Sanat'ta festival katılımcılarını ağırlıyor.

Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" eseri ise Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde görülebiliyor. Karatay Medresesi, Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan "Naci El-Ali'den Hanzala Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Kaçış Yok" ve "Sürdürülebilir Gelecek", Antalya Nekropol Müzesi'nde "Lykia Atları" Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi'nde "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Antalya" sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor.

Birçok merkezde farklı alanlarda sergilerin açıldığı kentte, şarkıcı Aslı Hünel de Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Konyaaltı Beach Park'a kurulan Çocuk Köyü'nde ve bazı sinema salonlarında, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, film gösterimleri, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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