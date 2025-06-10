Antalya'yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit

10.06.2025 23:18
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Kültür Bakanlığı, Antalya'nın tanıtımı için hazırlanan 'Antalya Gambit' dizisini yayına aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmin başkenti Antalya'yı tanıtmak için "Antalya Gambit" adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizinin, Go Türkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştuğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı.

Bu kapsamda, Antalya ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak. "Antalya Gambit" adıyla hazırlanan 10 bölümlük dizi GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştu.

Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü "Lara" rolünde Meryem Uzerli ile "gizemli mimar Deniz" rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi.

Antalya Gambit'in konusu

Mini dizi ile Antalya, yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikayenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini "Türk Rivierası"nın kalbi Antalya'ya çekmeye hazırlanıyor.

Antalya Gambit, Lara'nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz'in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor.

Antalya Gambit, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Antalya'nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri oldu

Nefes kesen manzaraları, ışıltılı kıyı şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve köklü kültürel mirasıyla uzun zamandır dünya çapında gezginler için yıl boyunca bir ilham kaynağı olan Antalya, bu defa da Antalya Gambit'e ev sahipliği yaptı.

Antalya, keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan GoTürkiye markası ile Türkiye turizm tanıtımında bir dünya markası haline geldi.

Türkiye, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan GoTürkiye ile Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'yı Tanıtan Mini Dizi: Antalya Gambit - Son Dakika

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