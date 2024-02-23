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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı

ARDAHAN - Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kongre Caddesi'nde devam etti. Törene Vali Hayrettin Çiçek, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Demir, "Milli mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu toprakları yeniden yurt yapmak için canlarını esirgemeden bu topraklar için veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ardahan 103 yıl önce bugün bir kahramanlık destanına imza atmış ve 40 yıllık Rus esaretini bitirerek özgürlüğüne yeniden kavuşmuştur. 19'uncu yüzyılın sonlarında işgale uğrayan Ardahan savaş tazminatı olarak Kars ve Batum sancakları ile birlikte Rus idaresine terk edilmiştir. Bu karanlık ve acılı günlerde Ardahan halkı al bayrağına hasret yaşamak zorunda bırakılmıştır. Rusların talan ve katliamlarında binlerce Ardahanlı hayatını kaybetmiştir. Bolşevik ihtilalinden sonra düşman yurttan çekilmeye başlayınca bölge 40 yıllık esaretin yaralarını sarmaya başlamış milli mücadelenin ilk fişeği de 3-5-7-9 Ocak tarihlerinde bugün hala dimdik ayakta duran Kongre binasında yapılan Ardahan kongreleri ile ateşlenmiştir" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Atlı geçit töreni sonrası katılımcılar, Ermenilerce 1915'te Türklerin yakılarak katledildiği Halilefendi Mahallesi'ndeki Yanık Cami'ye 'İşgalden Kurtuluşa Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' yaptı.