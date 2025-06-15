Aşık Veysel Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aşık Veysel Müzesi Açıldı

Aşık Veysel Müzesi Açıldı
15.06.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU MÜZESİNİ AÇTI

Sivas'ta bazı ziyaretler ve açılışlar için kente gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici daha sonra 17'nci Uluslararası Aşıklar Bayramı'na katıldı. Destici burada Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Millet Bahçesi içerisine yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi'nin açılışını yaptı. İçerisinde Aşık Veysel'in elbisesi, sazı, fotoğrafları ve kişisel eşyalarının bulunduğu müzenin açılışına Destici'nin yanı sıra, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Destici, "Belediye başkanımıza, emeği ve katkısı olan herkese, tüm Sivas halkına, Aşık Veysel sevdalılarına teşekkür ediyorum. Aşık Veysel geleneğini Türk dünyasında yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanları da saygıyla selamlıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi'nin Sivas'ımıza ve herkese katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Destici ve beraberindekiler müzeyi gezdi.

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne DOĞAN/ SİVAS,

Kaynak: DHA

Aşık Veysel Şatıroğlu, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Kültür, Sanat, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aşık Veysel Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
14:22
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
14:14
Transferde büyük sürpriz Süper Lig devinden Sterling bombası
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
14:10
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
14:01
Fenerbahçe’ye gelecekti bakın nereye gitti
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
13:56
İsimler öyle böyle değil İşte Fenerbahçe’nin 100 milyon euroluk transfer listesi
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
13:47
Ehliyetine 2043’e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
13:44
Futbolseverler müjde Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
13:30
Aziz Yıldırım’dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 21:13:36. #7.11#
SON DAKİKA: Aşık Veysel Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.