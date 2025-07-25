Asırlık Çınar Altında Çay Keyfi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Asırlık Çınar Altında Çay Keyfi

Asırlık Çınar Altında Çay Keyfi
25.07.2025 12:40
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Demirci'deki anıt çınarın altında çay bahçesi yaz akşamlarının uğrak noktası oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin yaşında olup "anıt ağaç" olarak tescillenen çınar ağacının altında, odun ateşinde çay demlenen mekan, yaz akşamlarında vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Tekeler Mahallesi'nde eni 2, boyu 22 metreyi geçen ağacı görmek için Manisa'nın ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de vatandaşlar da geliyor.

Mahalleye 2004'te gelin gelen Nihal Çetintaş tarafından çınarın altında açılan çay bahçesi yaz akşamlarında vatandaşların uğrak noktası oldu.,

Çetintaş'ın odun ateşinde demlediği çayın yanı sıra gözleme ve yöreye özgü ayran da müşterilerden ilgi görüyor.

Nihal Çetintaş, AA muhabirine, İzmir'den mahalleye gelin geldiğini ve eşiyle tarihi çınarın altında güzel bir alan oluşturduklarını söyledi.

Müşterilerin ilgisinin kendilerini de memnun ettiğini aktaran Çetintaş, "Odun ateşinde demlediğimiz çayı gelen müşterilerimiz çok beğeniyorlar. Odun ateşinde çayın yanında gözleme yapıyoruz, köy ayranı ve kahvaltı ikramımız var. Müşterilerimizin memnun kalması için özen gösteriyoruz. Çevre mahallelerin yanı sıra Demirci, Simav ve İzmir'den özellikle hafta sonu gelen müşterilerimiz var." dedi.

Müşterilerden Burak Limoncu ise yaz tatili için mahalleye geldiğini ifade ederek "Asırlık çınarın altında güzel vakit geçiriyoruz. Güzel bir ortam. Özellikle bu çınarı görmek için gelenler oluyor." diye konuştu.

İzmir'den gelen avukat Mehmet Emin Yılmaz da "Gerçekten asırlık çınarın altında böyle bir ortamda odun ateşinde çayın lezzeti bir başka. Buraya geldik soğuk bir şeyler içmek yerine odun ateşinde çayın lezzeti ile sohbet ediyoruz. Çocukluğumda bu çınarın altına oynamaya gelirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Asırlık Çınar Altında Çay Keyfi - Son Dakika

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