Aspendos'ta 19 Mayıs Şöleni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aspendos'ta 19 Mayıs Şöleni

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Gençlik ve Spor Gösterisi' düzenlendi. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, dünün mücadele bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen 400 kişilik ekip gösteriye katıldı.

19.05.2024 18:52
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Aspendos'da 19 Mayıs şöleni

ANTALYA - Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Gençlik ve Spor Gösterisi' düzenlendi. Gösterinin Aspendos'ta yapılmasının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinde "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözünün etkili olduğu ifade edildi.

Serik ilçesindeki Akdeniz dünyasının en iyi korunagelmiş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı organizasyon düzenlendi. Gösteride, dünün mücadele bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının müzikalle aktarıldığı gösteriye Türkiye'nin birçok şehrinden gelen 400 kişilik ekip katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'de sergilenen halk oyunları ve jimnastik ile akrobasi gibi spor gösterileri de seyirciyle buluştu. Tarihi Aspendos surlarına Türk bayrağı yansıtıldığı sırada, dağcıların ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle burçlardan sahneye inmesi, izleyiciyi duygulandırdı.

Program kapsamında konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bu tarihi mekanda ülkemizin dört bir yanından gelen gençliğimizle ülkemizin milli ruhunu buradan yaşatmak istedik. "Türkiye'nin gücü, gençliği" sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yıl ülkemizin dört bir yanında gençlerimize duyduğumuz inançla, güvenle onlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerinin örneğini de buradaki gösteride görüyoruz. Türk gençliğine fırsat verildiğinde bizi nasıl gururlandırdıklarını gördük. Bu etkinlikte, halk oyunlarında tüm marifetlerini sergileyen gençlerimizle bir aradayız. Onlara geçmişi, bugünü ve geleceği emanet etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde, "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözü dolayısıyla gösterilerin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos'ta 19 Mayıs Şöleni - Son Dakika

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