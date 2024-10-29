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Kültür Sanat

Atatürk Köşkü'ne Büyük İlgi

Atatürk Köşkü\'ne Büyük İlgi

Atatürk Köşkü, 29 Ekim 2023'teki açılışından sonra 314 bin ziyaretçi ağırladı.

29.10.2024 12:48
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Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı Atatürk Köşkü bir yılda 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsünde olan köşk, Eylül 2022'de başlayan, binanın mimari ve sanatsal özellikleri açısından titizlikle yürütülen çalışmaların bir yılda tamamlanmasının ardından Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yaz aylarında haftanın 7 günü saat 09.00-19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise saat 09.00 ila 17.00'de açık olan köşkün birinci katında misafir odası, yemek odası, mutfak, kiler, vasiyet odası ve veranda bulunuyor.

İkinci katta bekleme odası, toplantı salonu, çalışma odası, yatak odası, dinlenme odası, banyo ve tuvalet, üçüncü katında ise kütüphane ve hizmetli odası yer alan köşk, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bulunuyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesine ilişkin, "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde. Ben büyük milletime, daha neler vermek istiyorum." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, köşkün 29 Ekim 2023-27 Ekim 2024 döneminde 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaret ettiğini anımsatan Genç, "Birinci ziyaretleri 15 Eylül 1924. 1930 ve 1937'de vasiyetini de yazdığı Atatürk Köşkü'nde Trabzonlu hemşerilerimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin misafiri oldular. Bu vesileyle Atatürk Köşkü, şehrimizin çok önemli ziyaret alanlarından bir tanesi." dedi.

Genç, restorasyondan sonra yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekerek, "2020'de Atatürk Köşkü'nü 79 bin 650, 2021'de 185 bin 610 kişi ziyaret etti. Restorasyondan sonra 29 Ekim 2023'de ziyarete açılan köşk, 314 bin 850 ziyaretçi ağırladı. Ciddi bir artış var, bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaretçi yoğunluğu

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan kente gelen Tolga Altuntaş, Atatürk Köşkü'nü özelikle görmek istediklerini, ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Doğu Karabulut da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek istediklerine işaret ederek, "Karadenizliyim ama köşke ilk defa geliyorum. Gezi turumuzun ilk yerlerinden birisiydi." dedi.

Karabulut, köşkte yer alan vasiyet odasının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Misafirhaneleri, yattığı yatağı gördük. İnsan duygulanıyor, keşke 'o dönemde yaşasaydık' diyor. O dönemin insanları çok şanslı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün kendisine hayranız. Bize okullarda öğretildiği kadar tanıyoruz, keşke gerçek hayatta tanımış olsaydık." diye konuştu.

Ankara'da yaşayan ve ziyaret için köşke gelen Berk Ülküeri de köşkün restorasyondan sonra daha güzel olduğuna değinerek, "Atatürk ile bu anıları, sanki bizimle yaşıyormuş gibi hissettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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