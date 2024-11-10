Atatürk'ü Anma Sergisine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ü Anma Sergisine Yoğun İlgi

10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için açılan '10 Kasım Matemi' sergisi, Etnografya Müzesi'nde yer alıyor.

10.11.2024 23:57
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Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, '10 Kasım Matemi' sergisine yoğun ilgi

ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, 10 Kasım tarihleri arasında çıkan gazete manşetleri '10 Kasım Matemi' temalı sergiyle Ankara Etnografya Müzesi'nde açıldı. Türkiye'nin birçok kentinden Atatürk'ü anmak için Ankara'ya gelen vatandaşlar müzeye yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle '10 Kasım Matemi' temalı gazete sergisi açıldı. 10 Kasım 1938 tarihinden 10 Kasım 1953 tarihleri arasında '10 Kasım'larda çıkan 15 gazete manşeti ilk kez müzede ziyaretçilerle bir araya geldi. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz'e ait özel koleksiyonun yer aldığı sergi, 13 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saat gibi dönemin gazetelerine ait manşetlerden oluşan sergi, ziyaretçiler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde gezilebilecek.

"Türkiye'nin her kesiminden vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştık"

Etnografya Müze Müdürü Veysi Gün, serginin Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle açıldığını söyledi. Atatürk'ün naaşının 21 Kasım 1938 tarihinden 10 Kasım 1953 tarihine kadar, 15 yıl süreyle müzede geçici olarak kaldığını belirten Müze Müdürü Gün, müzede Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde ziyaretçilerin keyifle gezeceği bir gazete sergisi açtıklarını belirterek, "Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Anıtkabir'den önce buraya ziyaretçiler akın akın gelmeye başladı. ve burada Ata'mızın sevdiği şarkılar eşliğinde taş plaktan dinledikleri şarkılar eşliğinde, türküler eşliğinde sergimizi keyifle gezdiler. 9'u 5 geçe Ata'mızın müzemizin bahçesinde, andık. Anarken duygu seli de yaşandı. Türkiye'nin her kesiminden vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

"3 gün boyunca değiştirip gelen ziyaretçilere farklı farklı gazeteleri sunmuş olacağız"

Burada bu sergiden 15 gazetenin yer aldığını dile getiren Gün, "15 gazetemizi her gün değiştireceğiz. O günün 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar olan gazete koleksiyonumuzu 3 gün boyunca değiştirip gelen ziyaretçilere farklı farklı gazeteleri sunmuş olacağız. Ziyaretçiler 10 Kasım'ın zaten manevi coşkusunu o manevi halini yoğun bir şekilde yaşadılar. Tabii bu açtığımız gazete sergisiyle de bir bütünlük arz ettiğinden dolayı ayrı bir memnuniyet duyduklarının bize birebir anlattılar ve ifade ettiler. Bu da bize ayrıca gururlandırdı. Ayrıca bir duygulu seline sebebiyet vermiş oldu. Tüm vatandaşlarımızın buraya geldikleri Ata'mızın manevi huzurunda saygıyla yad ettiklerini görmek bizi gururlandırdı. Ayrı bir keyif verdi" ifadelerini kullandı.

"Gazeteleri görünce de çok duygusal hissettim tüylerimiz ürperdi"

Eylem Öztürk ise müzeye İstanbul'dan geldiğini kaydederek, "Ata'mızı anlam ve özlemle, saygıyla her zaman anıyoruz. Her sene olmasa da gelmeye iki sene de gelmeye çalışıyorum. Buradan sonra da Anıtkabir'e gideceğiz. Gazeteleri görünce de çok duygusal hissettim tüylerimiz ürperdi tabii ki" dedi.

"Burada yaşamak insanın tüylerini diken diken ediyor"

Yaren Beyazsaç ise Bursa'dan Ankara'ya 10 Kasım için geldiğini dile getirdi. Türkiye'nin kalbinde Atatürk'ün nasıl anıldığını görmek için geldiğini sözlerine ekleyen Beyazsaç, "Daha önce lisede bir gezide gelmiştim açıkçası ama o zaman hani çok farkında değildim bu kadar ulusal olduğunun ve böyle değerli olduğunu. İnsan daha çok gördükçe ve duydukça, bir şeyler daha çok anlamlı geliyor. Burası çok güzel, değerlerimizi yansıtan bir yer. 10 Kasım'da burada yaşanılan törenler siren sesleri çok farklı. Tabii ki İstanbul'da, Bursa'da da yaşadım daha öncesinde. Orada da bu şekilde iki dakikalığına dünya duruyor bizim için ama burada yaşamak insanın tüylerini diken diken ediyor. Atatürk'ü Anıtkabir'e gömülmeden önce 15 yıl burada yatmış olduğunu bilerek de buraya geldik. Bunları ve gazeteleri görmek çok güzel ve ben 2 günde gerçekten çok duyguluyum. O yüzden benim için gerçekten değerli bir gezi oluyor. Burada arka planda çok güzel Türk sanat müzikleri çalıyor. Bunların bu tarihi, bu duyguyu arka planda yaşatarak desteklemesi de çok güzel. Ben gerçekten o dönemleri gidiyor gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

'10 Kasım Matemi' temalı gazete sergisi 13 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ü Anma Sergisine Yoğun İlgi - Son Dakika

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