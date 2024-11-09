Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Sergisi

Atatürk\'ün Vefatının 86. Yıldönümü Sergisi

Ankara Etnografya Müzesi'nde, Atatürk'ün ölümüne dair gazete manşetleri sergilenecek.

09.11.2024 13:45
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar '10 Kasım'larda çıkan 17 gazete manşeti, '10 Kasım Matemi' temasıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konuldu. 10 Kasım 1953'te de Anıtkabir'e nakledildi. Atatürk'ün ölümüyle ilgili bu tarihler arasında ve özellikle 10 Kasım'larda dönemin önemli gazetelerinde yer alan manşetler, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki sergilenecek. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz'e ait özel koleksiyon, 10 Kasım Pazar günü '10 Kasım Matemi' temasıyla ziyarete açılacak. Sergi, 13 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saat gibi dönemin önemli gazetelerine ait manşetlerden oluşan sergiyi, ziyaretçiler, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan plak eşliğinde gezebilecek.

'TÜM GAZETELERİ DERLEMEK İSTEDİK'

Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Veysi Gün, Atatürk'ün talimatıyla inşa edilen tek müze binasının Etnografya Müzesi olduğunu hatırlatarak, "Atatürk'ün geçici istirahatgahı olan müzemiz 10 Kasım'da ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu bilinçle sorumluluğunu üstlenerek 10 Kasım'da ayrı bir anma programı tertip etmek istedik. Bu vesileyle bir araştırma yaptık ve 10 Kasım'larda çıkan tüm gazeteleri derlemek istedik" dedi.

Gün, Gürkan Gürbüz'ün koleksiyonunda yer alan gazetelerden sergiyi oluşturduklarını belirterek, "Koleksiyonerimizin gayreti ve özel koleksiyonunu bizimle paylaşması ayrı bir önem ve ayrı bir hassas tavır. Kendisine böyle bir programda yer almak istediğimizi, böyle bir program tertip etmek istediğimizi iletince seve seve bize yardım etmek istediğini ve destek sunmak istediğini iletti. Biz de bundan ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk duyduk. Normal şartlarda bu gazete sergisi ücretli bir şekilde talep edenlere tahsis edilirdi. Ancak biz bu anlamlı girişimimizle ve Etnografya Müzesi'nin anlamlı bir yer olmasından dolayı sergimizi ücretsiz bir şekilde müzemize kazandırdık" diye konuştu.

'10 KASIM'A ÖZEL MANŞET TASARLADIK'

Gün, sergide dönemin gazetelerinden Tan, Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Son Saat gibi seçkin gazetelerden bir koleksiyon sunacaklarını belirterek, "Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan plakla da ziyaretçilerimize masalsı bir yolculuk sunacağız" dedi.

Gün, ayrıca, 10 Kasım'a özel olarak Etnografya Müzesi adına da bir gazete manşeti tasarladıklarını, bu gazete manşetinin de sergide yer alacağını belirtti.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Sergisi - Son Dakika

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