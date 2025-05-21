Attila İlhan Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Attila İlhan Sempozyumu Gerçekleşti

Attila İlhan Sempozyumu Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen sempozyumda Attila İlhan'ın sanatı ve etkileri tartışıldı.

21.05.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde, "Doğumunun 100. Yılında Attila İlhan Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ile ASBÜ'nün işbirliğindeki sempozyum, üniversitedeki Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okumasının ardından, Attila İlhan ile ilgili klip izletildi.

Sempozyumun açılışında konuşan vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Lal İlhan, Attila İlhan'ın doğumunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla pek çok etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Vakfın amacı bilim, sanat ve kültür konularında faaliyette bulunmak, Attila İlhan'ın sanatının, eserlerinin ve fikirlerinin gelecek kuşaklara yaygın bir biçimde aktarılması için çaba sarf etmektir. Attila İlhan'ı tüm yönleriyle ele almayı önceleyen bir anlayışla hazırlanan bu sempozyumun, tüm katılımcılara, ülkemizin kültür hayatına katkı sunmasını temenni ederiz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münire Kevser Baş da Türkiye'de şairlerin ayrı bir önemi bulunduğunu, hepsine şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali gibi olayların Türkiye'nin yer aldığı topraklardaki yansımalarının büyüklüğüne işaret eden Baş, şöyle konuştu:

"Büyük çözülmenin bir başka çözülme versiyonu yaşandı. Her bir cephesi ayrı ayrı irdelendi. Şairler, bu süreçlerde hep en önde oldular. Attila İlhan, Namık Kemal, Yahya Kemal, Sezai Karakoç, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, bunların hepsi ayrı ayrı cephelerini irdelediler, emek verdiler, ilham kaynağı oldular. Hepsi de aslında bir noktada buluşturulabilir. Hepsi samimiydiler. Türkiye'nin kaderini kendi kaderlerine bağlayan büyük entelektüeller olarak aynı zamanda. Bu sürecin belki de bize verdiği en büyük zarar da diyebiliriz buna, bir kültürel bölünmüşlük oldu."

Sempozyum, "Attila İlhan'ın İkinci Yeni'ye Bakışı ve Eleştirmeciliği", "Attila İlhan ve Divan Şiiri", "Attila İlhan'ın Şiirlerinde Uyumsuzun Dili", "Attila İlhan Romancılığında Kurtuluş Savaşı ve Gazi Miti", "Attila İlhan'ın Şiirinde Otel Olgusu", "Attila İlhan'ın Düşünce Dünyasında Kadın", "Attila İlhan, Gelenek ve Dramatik Sanatlar", "Şairliğe Giden Yol: Attila İlhan ile Ömer Faruk Toprak'ın Mektuplaşmaları", "Attila İlhan ve Ankara", "Attila İlhan'ın Atatürk Devrimlerine Bakışı", "Attila İlhan'ın 'Aynanın İçindekiler' Roman Serisinde İdeolojik Karşıtlık ve Öteki" konularının ele alındığı oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

Attila İlhan, Kültür Sanat, Sempozyum, Edebiyat, Etkinlik, Kültür, ankara, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Attila İlhan Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: Attila İlhan Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.