Avusturalya'dan memleketine dönüş yapan doktor mesleğini Midyat'ta sürdürecek

Yıllarca yurt dışında görev yapan doktor Zeki Sağdıç (65), kesin dönüş yaptığı memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde aile hekimi olarak göreve başlayacak.

İlk ve ortaokul eğitimini Midyat'ta tamamladıktan sonra Elazığ'da Keban Lisesi'nden mezun olan Sağdıç, Almanya'da tıp eğitimi gördü.

Mezun olduktan sonra önce Almanya'da daha sonra Avusturalya'da hekimlik yapan Sağdıç, yaklaşık 40 yıl yurt dışında çalıştı.

Ülkesine dönüş kararı alan ve memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gelen Sağdıç, Yeni Mahalle'de kurulacak Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak hemşehrilerine sağlık hizmeti sunacak.

Sağdıç, geçici olarak kaldığı Mor Abraham Manastırı'nın misafirhanesinde AA muhabirine, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Beni buraya çeken vatanıma hizmet etmekti"

"Beni buraya çeken asıl mesele vatanıma hizmet etmekti. Midyat'ta başlamak çok güzel bir duygu. Hep hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum." diyen Sağdıç, memlekete geri dönmeyi kendisi kadar eşinin de istediğini belirtti.

Sağdıç, Midyat'a daha önce eşiyle iki kez geldiklerini anlatarak, eşinin bu ilçede doktorluk yapması konusunda kendisini desteklediğini aktardı.

Mardin'in farklı dinlerden insanların bir arada saygı ve sevgiyle yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Sağdıç, burada göreve başlaması konusunda herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

"Yetkili birimler de ellerinden geleni yaptı. Onların emeği olmasaydı bu şekilde olmazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Sağdıç, çok güzel duygular yaşadığını belirtti.

"Burada yeni bir hayata başlayacağız"

Eşi Yasemin Sağdıç da eşi ile ülkelerine dönmeye karar verdiklerini, eşinin ülkesinde çalışmak istediğini söylemesi üzerine gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Her şeyin gönüllerine göre olduğunu anlatan Sağdıç, "13 yıl Avustralya'da kaldım. Salgından dolayı 2,5 sene gelemeyince tamamen geri dönüş için karar verdik. Burada yeni bir hayata başlayacağız. Buraları çok seviyoruz, kültürü çok güzel. Çok güzel olacak inşallah." dedi.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, doktor Zeki Sağdıç'ın yıllarca yurt dışında kaldıktan sonra ülkesine dönüş yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Türker, Sağdıç'ın bu kararının kendisine, Midyat'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Elizabeth Kurt (43) de Zeki Sağdıç'ın ilçede aile hekimi olarak göreve başlamasının kendileri için gurur verici olduğunu anlatarak, "Çok sevinçliyiz. Bütün Süryani arkadaşlarımıza örnek olur. Belki diğerleri de buraya döner. Türkiye'de artık eskisinden daha çok huzurluyuz, huzur içerisindeyiz. Kardeşçe yaşıyoruz. Daha da güzel olacağına inanıyoruz." diye konuştu.