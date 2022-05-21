Avusturya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Avusturya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2022 17:48

Avusturya'da "Türk Mutfağı Haftası", başkenti Viyana'daki Yunus Emre Çeşmesi'nin de bulunduğu 18'inci bölgedeki Türkenschanzpark'da düzenlenen ilk etkinlikle başladı.

Avusturya'da "Türk Mutfağı Haftası", başkenti Viyana'daki Yunus Emre Çeşmesi'nin de bulunduğu 18'inci bölgedeki Türkenschanzpark'da düzenlenen ilk etkinlikle başladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sefire Azize Ceyhun ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehrin en güzel parklarından biri olan Türkenschanzpark'daki Yunus Emre Çeşmesi önünde kurulan stantlarda Türk kahvesi ve Maraş dondurması ikram edildi.

Avusturyalılar başta olmak üzere, parka gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ceyhun, Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası olarak ilan ettiğini, bu zaman zarfında Türk mutfağının çeşitli etkinliklerle dünya genelinde tanıtıldığını söyledi.

Ceyhun, bu haftanın ilk etkinliğine Türk kahvesi ve Maraş dondurması ikram ederek başlamak istediklerini dile getirerek "Bugün Türkenschanzpark'a gelenler güzel bir hediye alacaklar bizden. İsterlerse Türk kahvesi, isterlerse de Maraş dondurması yiyebilecekler." dedi.

Söz konusu hafta kapsamında iki farklı etkinliğin daha yapılacağını belirten Ceyhun, Türkiye'den gelen iki tanınmış aşçı Ramazan Bingöl ve Ayvaz Akabacak'ın, çok sayıda diplomat ve devlet yetkilisinin katılacağı programda Türk mutfağını anlatacağını, aynı zamanda misafirlere Türk mutfağından çeşitli örnekler ikram edileceğini aktardı.

Ceyhun, haftanın son programında ise sefire Azize Ceyhun'un diplomat eşleriyle Türk yemekleri hazırlayacaklarını ifade ederek her iki programda hem farklı ülkelerin temsilcileri hem de Avusturyalı davetlilere Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Avusturya'da Türk kültürünün daha iyi tanınması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Ceyhun, "Biliyorsunuz kültür, en güzel tanıtım aracı. Eğer kültürümüzü doğru tanıtırsak o zaman bizi anlamaları çok daha kolay olacaktır, o zaman dostlukların pekişmesi çok daha kolay olacaktır. Bu açıdan da Türk mutfağı bulunmaz bir fırsat." diye konuştu.

Ceyhun, katkılarından ötürü Yunus Emre Enstitüsü ve Monte Eis Salon yetkililerine teşekkür etti.

Avusturya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Avusturya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Avusturya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Avusturya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

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'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Bodrum'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Bodrum'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Avusturya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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