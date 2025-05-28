Ayrancı Geçidi'nde Buz Gibi Ayran Keyfi

Gercüş'te bin 50 rakımda ayran keyfi

BATMAN - Batman ile Mardin arasında Gercüş ilçe sınırlarında bulunan ve 41 yıldır ayran satıldığı için Ayrancı Geçidi ismini alan bin 50 rakımlı tepede ayran yaparak satan kardeşler bölgeden geçen onlarca yerli ve yabancı turisti buz gibi ayranlarıyla serinletiyor.

Gercüş'te 1980'den bu yana yayık ayran satışı yapılan bin 50 rakımlı tepeye, karayolları tarafından "Ayrancı Geçidi" adı verildi.

Ayrancı kardeşler, bölgeden geçen onlarca yerli ve yabancı turisti serinletiyor. Ayrancı kardeşlerden Fuat Güneş, bölgenin ayran ismiyle nam saldığını söyledi. Güneş, "Artık burası ayranı ile tanınıyor. Gercüş denildiğinde hemen akla gelen Ayrancı Geçidi oluyor. Eskiden buralara Diyarbakır, Siirt, Muş ve Van'dan insanlar gelirdi. Son 3 senedir Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen oluyor" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen diyetisyen Elif Sezgin, geçerken burayı gördüklerini ve durduklarını söyledi. Sezgin, "Manzarası güzel olduğu için dinlenmek istedik ve buranın yayık ayranından içtik, ayranı güzeldi. Özellikle yayık ayranı olduğu için daha lezzetliydi" diye konuştu.

Furkan Erken ise buranın Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Ayrancı Geçidi olarak bilindiğini söyledi. Erken, "Buradan her geçtiğimde lezzetli ayrından mutlaka içiyorum" şeklinde konuştu.