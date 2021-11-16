Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği konser verdi - Son Dakika

Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi İsa Aslan 'ın da dinleyicilerin arasında yer aldığı konserde Türk Sanat Müziğinin beğenilen eserleri koro ve solistler tarafından seslendirildi.

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