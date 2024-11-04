Ayvalık'ta Zeytinyağlı Ev Yemekleri Yarışması Göz Doldurdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık'ta Zeytinyağlı Ev Yemekleri Yarışması Göz Doldurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında zeytinyağlı ev yemekleri yarışmasına yoğun ilgi gösterildi. Yarışmada Hicran Atıcı birinciliği kazanırken, zeytinyağlı yemeklerin gastronomi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

04.11.2024 22:23
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Ayvalık'ta hasat festivalinde düzenlenen zeytinyağlı ev yemekleri yarışmasına ilgi yoğun oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19. su düzenlenen Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali çerçevesinde düzenlenen zeytinyağı yemek yarışmasına Ayvalıklı ev hanımlarının ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık'ta; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı tarafından düzenlenen 19. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali programı dahilinde zeytinyağlı ev yemekleri yarışması düzenlendi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliklerini; Yemek Kültürü Yazarı Arzu Acurol, Köşe Yazarı İletişim Danışmanı Caner Ural, Yemek Bloggeri Gülten Kurtoğlu Özdemir, Gastronomi Yazarı ve Belgeselci Rıza Sönmez ve Ayvalıklı Şef ve İşletmeci Sait Ergün'ün yaptığı yarışmaya katılan ev hanımlarının heyecanı görülmeye değerdi.

8 finalistin katıldığı yarışmada birinciliği; portakallı zeytinyağlı kereviz yemeğiyle Hicran Atıcı kazandı.

Yarışmanın ikincisi, ilçenin tanınmış simalarından Çetin İçten'in toprak güveçte ada usulü arapsaçlı sübye yemeği olurken, üçüncülüğü ise bedensel engelli Aysun Kubaş'ın yaptığı zeytinyağlı Afyon Bükmesi elde etti.

Düzenledikleri yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ticaret Odası ile birlikte organize zeytinyağlı yemek yarışmasına ev hanımlarının gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali programı çerçevesinde ilçenin yöresel zeytinyağlı yemekleri yarışmasına profesyonel gurmeleri ve otel şeflerini değil, ilçedeki ev hanımlarını dahil ettiklerini belirten Çakırca, "İnşallah bu yarışmanın sonunda, Ayvalık'ın gastronomideki yerini alabilecek yemekleri ön plana çıkartmış olacağız" dedi. Amaçlarının Ayvalık halkının zeytinyağlı yemeklerini gurme dünyası ve dolayısıyla turizme kazandırabilmek olduğunu vurgulayan Melih Çakırca, "Böylelikle de Ayvalık ve Türk Mutfağı'ndaki zeytinyağlı yemeklerin çeşitliliğini arttırabilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya katılanları kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise; Ayvalıklı ev hanımlarının hünerli elleriyle yapılan lezzetlerin profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.

Amaçlarının başta zeytinyağı olmak üzere Ayvalık'ın farklı değerlerini ortaya çıkartarak, turizm çeşitliliğini arttırabilmek olduğunun altını çizen Başkan Ergin, "Gastronomi alanında da Ayvalık Mutfağı'nın çeşitliliğini pozitif yönde yükseltebilmenin gayretindeyiz. Ayvalık bir mübadele kentidir. Bu mübadele ile berber gelen tüm kültürlerin Türkiye geneline yansıtılması gerekir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha komplike etkinliklerle de bu çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Zeytinyağlı Ev Yemekleri Yarışması Göz Doldurdu - Son Dakika

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