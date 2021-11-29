Üye Girişi
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor - Son Dakika

Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor

29.11.2021 11:14
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor

Bursa'da 2018 yılında vefat eden folklor ve etnografya araştırmacısı koleksiyoner Esat Uluumay'ın 60 yılda dünyanın farklı bölgelerinden bularak oluşturduğu "Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi"ndeki eserler kızı tarafından geleceğe aktarılıyor.

Bursa'da 2018 yılında vefat eden folklor ve etnografya araştırmacısı koleksiyoner Esat Uluumay'ın 60 yılda dünyanın farklı bölgelerinden bularak oluşturduğu "Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi"ndeki eserler kızı tarafından geleceğe aktarılıyor.

Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Kafkasya'dan Macaristan'a, Kuzey Afrika'dan Balkanlar'a birçok bölgede kullanılan yüzlerce yıllık giysiler, takılar, yaşam eşyaları, çalgılar gibi eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Muradiye Mahallesi'ndeki Şair Ahmet Paşa Medresesi'nde kurulan ve 18 Eylül 2004'te ziyarete açılan müzede, folklor-etnografya araştırmacısı ve koleksiyoneri Esat Uluumay'ın 60 yılda biriktirdiği yüzlerce eser sergileniyor.

Kurucu Esat Uluumay'ın kızı Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp, AA muhabirine, ilk Osmanlı halk kıyafetlerinin Osman Hamdi Bey zamanında toplandığını ve o dönem Viyana'da sergilendiğini söyledi.

Babasının 1960 yılında koleksiyonerliğe merak saldığını belirten Gökalp, şu bilgileri paylaştı:

"Babam, Kılıç Kalkan Folklor Derneği kurucuları arasında yer alıyor. Bu kılıç kalkan vesilesiyle dünyadaki çeşitli festivallere davet ediliyorlar. Babamın dikkatini diğer bölgelerden gelenlerin yöresel kıyafetleriyle yaptıkları oynamalar çekiyor. Orada kıyafetlerin orijinalliğinin bozulduğunu düşünüyor ve o kıyafetleri toplamaya karar veriyor. Türkiye'ye döndüğünde araştırmalara başlıyor ama bu konuda hiçbir kitap bulamıyor maalesef. Kendisi kıyafetleri toplamaya başlıyor. Önce Bursa'dan başlıyor; çok göç alan bir yer olduğu için. İnsanlar o dönem sandıklarındaki kıyafetlerden kurtulmak istedikleri için bu kıyafetleri tek tek toplamaya başlıyor."

Gökalp, babasının yurt dışına çıktığında Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyalardaki ülkelerden de giysi ve çeşitli eşyaları toplayıp büyük bir koleksiyon oluşturduğunu aktardı.

"Çok çalışmamız gerekiyor"

Babasının, giysilere ait notlar da tuttuğunu anlatan Gökalp, toplanan eserlerin önce evlerinde, sonra da babaannesinin çiftliğinde muhafazaya alındığını bildirdi.

Feyza Uluumay Gökalp, 1999'da Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yılı dolayısıyla müzenin bulunduğu yerin babasına tahsis edildiğini, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından restore edilerek 5 yıl sonra ziyarete açıldığını belirtti.

Müzenin 2011'de vakıf haline getirildiğini kaydeden Gökalp, "Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Takip ediyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Babam hastalanınca ailece bir karar verildi ve benim bu konuyla ilgilenmem uygun görüldü." dedi.

Gökalp, müzeye kendisinin de dokunuşlar yaptığını, düzen konusundaki çalışmalarıyla yapının şu anki görünümüne geldiğini ifade etti.

Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bölgelerde yaşayan insanların kültürel bakımdan çok zengin olduğunu dile getiren Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Orta Asya'ya meraklıyım. Türklüğün başlangıcından itibaren Osmanlı'ya gelene kadar olan serüvenini çok iyi incelemeye çalışıyorum. Böyle bir koleksiyonu aktarabilmek ve koruyabilmek için gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Geçmişi geleceğe aktarmak, geçmişe gelecek sağlamak için gelenekselden evrensele giden çeşitli tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Her vakıfta olduğu gibi bizim de her zaman desteklere ihtiyacımız var."

Müzede dünyanın çeşitli bölgelerinden temin edilen 240 takım geleneksel halk kıyafeti bulunduğunu aktaran Gökalp, ayrıca 500 takının yanı sıra yaşam aletleri, el yazmaları, mutfak eşyaları, hamam takımları, halk çalgılarının sergilendiğini sözlerine ekledi.

Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor
Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor

Kuzey Afrika, Macaristan, Osmanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı 13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! 13:38 Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi! Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı 13:34 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Son Dakika Haberleri
13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu
13:40 Inna'nın Türkiye sevgisi! İstanbul'a gelen şarkıcı peş peşe fotoğraflar paylaştı
13:37 Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!
13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
13:33 Çek Cumhurbaşkanı Zeman, salgın nedeniyle girdiği şeffaf kabinin içinden başbakan atadı
13:33 Durdurabilene aşk olsun! Karadeniz Fırtınası, Süper Lig tarihine geçti
13:23 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!
13:22 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
13:20 "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: Baba mirası müzedeki Osmanlı giysi ve takılarını geleceğe taşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement