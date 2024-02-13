Bakan Ersoy: "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık"
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gezici Kütüphane Uğurlama Töreni'ne katıldı. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çankırı, Kars, Samsun, Tokat, Tunceli ve Zonguldak illerinde kitapseverlerle buluşacak 10 gezici kütüphane Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan hareket etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin her noktasına kültür merkezleri inşa ederek kültür ve sanata vatandaşların erişimini sağlamak gerekli altyapıyı Türkiye'nin dört bir yanında oluşturduğunu söyledi. Bakan Ersoy, vatandaşların yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorlandıkları noktaya ulaşabilmeleri amacıyla gezici kütüphane çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
Bakan Ersoy, son 5 yılda kütüphanecilik vizyonunu geliştirerek yeni projeleri kütüphanecilik alanında hayata geçirdiklerini dile getirdi.
"Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık"
Türkiye'deki kütüphane sayısının bin 296 ulaştığını sözlerine ekleyen Ersoy, 5 yıllık dönemde 300 yeni kütüphanenin inşa edilerek vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek, "Yeni konsept kütüphanelerimiz de bu 5 yıllık dönemde vatandaşlarımızın kullanımı açıyoruz. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde, dağlarda, havalimanlarında ve okullarda kütüphaneler yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklar ve bebekler için çocukla bebek kütüphanelerin de bu dönemde hayata geçirmeye başladık. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphanenin vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.
Yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphane vatandaşların kullanımına sunulacak
Aklı kütüphane konseptinin aşamalı bir şekilde bütün kütüphanelere yayılacağını sözlerine ekleyen Ersoy, "Özellikle yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşımızı da kültürle tanışmalarını sağlayabilmek, kütüphanelerden yararlanabilmeleri sağlamak için bu gördüğünüz gezici kütüphaneleri son zamanlarda hızlandırdık. Küçük çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kitapla tanışmasını sağlamak. Özellikle küçük çocuklarımızın küçük yaşta gençken kitapla tanışmalarını sağlamak, okuma sevgisini onlara aşılamak ve hızlı bir şekilde onlara kütüphane üyesi yaparak bundan sonraki hayatlarında bilgiye rahat ulaşımını sağlamak. Gezici kütüphanelerimiz 6 Şubat depremi sırasında çok önemli işlemler gördük. Biliyorsunuz, deprem sırasında 48 tane gezici kütüphanemizi deprem bölgesine gönderdik ve özellikle uzman psikolog desteği gereken noktalarda uzmanlar bulundurduk. Hem psikolog desteği verdiler. Gittikleri yerlerde hem kültürel faaliyetler olsun ve 45 binden fazla etkinlikler gerçekleştirdikleri 700 bin vatandaşımızın gezici kütüphanelerden yararlanmalarını sağladılar. Yine deprem bölgesinde 17 noktada 17 bölgede yeni kütüphane inşa çalışmalarını başlattık" diye konuştu.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu. İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. Yattara, önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışacak ve çalışmalara başlayacak.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bakan Ersoy: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?