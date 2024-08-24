Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım

Geniş Video İzle

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum' dedi.

24.08.2024 17:09  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin: "'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım"

37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde başladı

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde başladı. Festivale katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 1981 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 37'ncisi bugün başladı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivale Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekilleri İsmail Akgül, Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu'"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber. Böyle bir şey yapalım. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim. Yerel yemekler, yerel kültür Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım arkadaşlar. Bilmiyorum ben bunun, hukuki boyutu nedir? Nasıl yapılır? Ama burada Valimiz var, Bolu Belediye Başkanımız, Mengen Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz var. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı'na bu konuda talepte bulunursa ben inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e de bu vesileyle de bir değer daha kazandırmış oluruz. Ayrıca da Michelin Yıldızı'nı, artık o ifadeyi de başka ortamlarda kullanmak durumunda kalırız. Şimdi başka bir referans değer üretmiş oluruz diyorum" dedi.

"Yeni dönemde gastronomi ile ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız"

Gastronomi okullarıyla ilgili önemli adımların atılacağını dile getiren Bakan Tekin, "Bu festival bağlamında bir şeyi söyleyeyim. Yapmak istediğimiz şey; Anadolu'da bizi bir arada tutan etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi beraber bir arada tutan referans değerlerimizin, bizim millet olarak değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Biz bizim arzumuz ve isteğimiz bu. Bu minvalden baktığımızda bizim yemek kültürümüzden tutun, oturma kültürümüze, birbirimize saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey yeni müfredatımızın içerisinde, gelecek kuşaklarımız aktarılacak birer değer. Şimdi çok fazla Ortaöğretim kurumu yayılmaya başladı. Yükseköğretim düzeyinde de hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programlar yaygınlaşmaya başladı. Fakat biraz problem gördüğüm için, bazı hususları eksik gördüğüm için biz müdahale etmek gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek bu gastronomi liselerimizin bir formatla Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim dedik. Bu okullar, gastronomi okullarımız sadece ve sadece eline tutuşturulan malzemeyle yemek yapan, ya da insanlara hizmet bir mekanizma olmaması gerekiyor. Burası aynı zamanda bizim kendi kültürümüzü bilen, kendi kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara akşettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz biz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz. Aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda biz çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden biz yeni dönemde gastronomi ile ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi. Stantları gezen Bakan Tekin'in yanına gelen bir çocuk, Tekin'le birlikte Olimpiyatlarda simge olan Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

Bakan Tekin: \'Michelin Yıldızı\'nın yerine \'Mengen Akreditasyonu\' yapalım
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Michelin, Mengen, Bolu, Gastronomi, Festival, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:02:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement