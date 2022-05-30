Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

30.05.2022 12:54
Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Misafir Sanatçı Programı" kapsamında genç sanatçılar, kendi alanlarında eser üretmek için Bayburt'un Bayraktan köyündeki Baksı Müzesi'nde ağırlanıyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Misafir Sanatçı Programı" kapsamında genç sanatçılar, kendi alanlarında eser üretmek için Bayburt'un Bayraktan köyündeki Baksı Müzesi'nde ağırlanıyor.

Programın ilk konuğu olarak Baksı Müzesi'nde 10 gün geçiren şair Çağla Meknuze Kırant, AA muhabirine, Baksı Müzesi'ne Anadolu Ödülleri kapsamında davet edilmekten onur duyduğunu söyledi.

Müzede 10 gün kaldığını ve her gün büyük heyecanla güne başladığını belirten Kırant, "Her gün ayrı bir ilhamla, ayrı bir heyecanla burada bulunuyorum. Geçtiğimiz yıl Anadolu Ödülleri kapsamında 5 ana sanat dalında onur ödülleri verildi. Edebiyat alanında Refik Halid Karay'ın anısına ödül verildi. Ben de genç kuşaktan edebiyat alanında Refik Halid Karay adına eser ithaf etmek adına buradayım. Her açıdan çok onur verici, ilham verici bir süreç." dedi.

Kırant, Karadeniz kültürüyle de Baksı sayesinde ilk kez tanıştığını ve doğal haliyle bu kültürü yaşadığını, gözlemlediğini aktardı.

Baksı'da kaldığı süre boyunca üretmeye odaklandığını anlatan Kırant, "Burada gün doğumuyla uyanıyorsunuz ve gün batımıyla uykunuz geliyor. Bu bile şehir yaşamından çok farklı. Hem doğasıyla hem tarihiyle buranın Baksı olması yani bir Şaman geçmişinin olmasının verdiği ilhamla burayı yaşamak, gerekli araştırmaları, okumaları yapmak ve üretmek üzerine odaklandım." diye konuştu.

Kırant, müzede geçirdiği zamanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dolu dolu geçen süreçte hem edebiyat çalışmaları hem de disiplinler arası çalışmalar yapmaya cesaret buldum. Çünkü şu ana kadar hep kağıt üzerinde edebiyat çalışmaları yayınlamıştım. Fakat buranın da verdiği enerjiyle edebiyatın daha boyutlu olacağına dair de bir ilham uyandırdı bende ve görsel şiir üzerine de çalışma imkanı buldum. Dolayısıyla çok mutluyum. Bir bağımın, ruhumun bir parçasının burada kaldığını hissediyorum. Çok değerli bir süreç oldu benim için."

YORUMLAR
500
'Türk Büyük Edebiyat Meclisi' Cumhuriyet Müzesi'nde toplandı 'Türk Büyük Edebiyat Meclisi' Cumhuriyet Müzesi'nde toplandı
Kaynak: AA

Baksı Müzesi, Edebiyat, Bayburt, Misafir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
12:36 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti
12:33 Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız"
12:28 Fenerbahçe ile Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için karşı karşıya geldi! Fener yaptığı yüksek teklifle bir adım önde
12:24 Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı
12:14 Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım
12:08 Sezon finali yapan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü! 3 kişi birden kadrodan ayrıldı
11:59 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak
11:50 Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
11:41 Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 13:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement