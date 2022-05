Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Misafir Sanatçı Programı" kapsamında genç sanatçılar, kendi alanlarında eser üretmek için Bayburt'un Bayraktan köyündeki Baksı Müzesi'nde ağırlanıyor.

Programın ilk konuğu olarak Baksı Müzesi'nde 10 gün geçiren şair Çağla Meknuze Kırant, AA muhabirine, Baksı Müzesi'ne Anadolu Ödülleri kapsamında davet edilmekten onur duyduğunu söyledi.

Müzede 10 gün kaldığını ve her gün büyük heyecanla güne başladığını belirten Kırant, "Her gün ayrı bir ilhamla, ayrı bir heyecanla burada bulunuyorum. Geçtiğimiz yıl Anadolu Ödülleri kapsamında 5 ana sanat dalında onur ödülleri verildi. Edebiyat alanında Refik Halid Karay'ın anısına ödül verildi. Ben de genç kuşaktan edebiyat alanında Refik Halid Karay adına eser ithaf etmek adına buradayım. Her açıdan çok onur verici, ilham verici bir süreç." dedi.

Kırant, Karadeniz kültürüyle de Baksı sayesinde ilk kez tanıştığını ve doğal haliyle bu kültürü yaşadığını, gözlemlediğini aktardı.

Baksı'da kaldığı süre boyunca üretmeye odaklandığını anlatan Kırant, "Burada gün doğumuyla uyanıyorsunuz ve gün batımıyla uykunuz geliyor. Bu bile şehir yaşamından çok farklı. Hem doğasıyla hem tarihiyle buranın Baksı olması yani bir Şaman geçmişinin olmasının verdiği ilhamla burayı yaşamak, gerekli araştırmaları, okumaları yapmak ve üretmek üzerine odaklandım." diye konuştu.

Kırant, müzede geçirdiği zamanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dolu dolu geçen süreçte hem edebiyat çalışmaları hem de disiplinler arası çalışmalar yapmaya cesaret buldum. Çünkü şu ana kadar hep kağıt üzerinde edebiyat çalışmaları yayınlamıştım. Fakat buranın da verdiği enerjiyle edebiyatın daha boyutlu olacağına dair de bir ilham uyandırdı bende ve görsel şiir üzerine de çalışma imkanı buldum. Dolayısıyla çok mutluyum. Bir bağımın, ruhumun bir parçasının burada kaldığını hissediyorum. Çok değerli bir süreç oldu benim için."