BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu - Son Dakika
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BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu

23.05.2022 16:22

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, SS Balat İşleyen Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi kuruldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, SS Balat İşleyen Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi kuruldu.

İlçeye özgü yatık (yayvan su kabı), kilim, iğne oyaları ve atık kağıtlardan yapılan rölyef gibi ürünlerin, kadınların elinde ekonomik bir değere dönüşmesi için kurulan kooperatifin açılışı törenle yapıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kooperatifin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oluşumun ilçeye her konuda katkı sağlayacağını belirten Bahçavan, "Dursunbey'e özgü, dışarıda kendilerini temsil eden, hem görsel hem işlevsel olarak kullanılan yatık üretimlerini de burada yapacaklar. Erkek işi gibi görünüyor ama ince narin eller bunları ilmek ilmek işleyecekler. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Sevgi Ağralı da açılışın kendileri için büyük gurur olduğunu dile getirerek, "Kuruluş sürecinde yola çıktığımız arkadaşlarımızla kardeş bağı kurduk. Bunu bundan sonra ilke edindik. Bu süreçte çok güzel işler başaracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan ve vatandaşlar katıldığı programda, kooperatifin açılış kurdelesi kesildi.

Müzik dinletisi yapılan açılışta, Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarının (BALMEK) resim sergisi ile kooperatif üyesi kadınlarının el işi ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi.

BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu
BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu
BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu
BALIKESİR - Dursunbey'de girişimci kadınlar kooperatif kurdu

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Kaynak: AA

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