Balkanlardan gelen öğrenciler, Gençlik Şöleni'nde sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balkanlardan gelen öğrenciler, Gençlik Şöleni'nde sahne aldı

Edirne'de düzenlenen 'Gençlik Şöleni'nde Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, farklı spor gösterileri ve müzik konserleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kentteki halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

19.05.2024 21:29
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Balkanlardan gelen öğrenciler, Gençlik Şöleni'nde sahne aldı

- Edirne'de düzenlenen 'Gençlik Şöleni' ilgiyle izlendi

- Edirne'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı

EDİRNE - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Şöleni gerçekleştirildi. Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler de şölende sahne alarak gösteri yaptı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Şöleni'nde Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'dan katılan öğrenciler de gösteri yaptı.

Basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, boks, badminton gibi farklı branşlarda spor gösterileri yapıldı. Ayrıca Saraçlar Caddesi'nde açılan stantlarda pandomim gösterisi, yüz boyama, satranç, mangala, bileklik yapma, zeka oyunları, inovasyon, dene-yap atölyesi ürün sergisi şövalye savaşı gibi çeşitli etkinlikler de yoğun ilgi gördü.

Stantları dolaşan Edirne Valisi Yunus Seze ve beraberindeki heyet, öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin gösterilerini izledi.

Caddede kurulan platformda sahne alan öğrenciler gençlik konseri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yağmura rağmen doyasıya eğlenen katılımcılar, gösterileri telefonlarına kaydetti.

Müzik şöleninin ardından Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova gibi Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler ve kentteki halk oyunları ekipleri sahne alarak gösteri yaptı.

Kaynak: İHA

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