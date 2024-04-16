Bayram tatilinde müzeler ziyaretçi rekoru kırdı
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerini Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 784 bin 233 kişi ziyaret etti.
Türkiye, zengin tarih ve kültür mirasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendine çekmeye devam ediyor. Son olarak, bayram tatili süresince Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan müzeler ve örenyerleri büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin tarihi hazinelerini yakından görmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerini toplamda 1 milyon 784 bin 233 kişi ziyaret etti.
En çok ziyaret edilen yer ise Konya'nın Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesi'ni İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri ve Nevşehir Göreme Örenyeri gibi önemli tarihi mekanlar takip etti.
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