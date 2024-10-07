Bedri Ayseli Kültür Evi Açılıyor

Kültür Sanat

Diyarbakır sevdasıyla tanınan ve sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin ismi doğup büyüdüğü merkez Sur ilçesinde restore edilen evde yaşatılacak.

Sur'da 1946 yılında doğan, ilkokulu ve ortaokulu burada tamamlayan Ayseli, lise yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

Ayseli, kazandığı Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1975'te mezun olduktan sonra müzikolog Sadi Yaver Ataman'dan nota, usul ve makam dersleri aldı.

Müzik yaşamında seslendirdiği türküler ve bestelerle birçok ödüle de layık görülen Ayseli, TRT'de de uzun yıllar program yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı kadrosundan emekli olan Ayseli, sanat yaşamına 8 kaset, 17 plak, 6 CD sığdırdı.

3 sinema filminde oynayan Ayseli, anılarını "70'inde Bir Çocuk" kitabında topladı.

"Diyarbekir Elleri", "Ağlama Yar Ağlama", "Diyarbekir Küçeleri" ve "Kırklar Dağı" gibi birçok esere ses veren ve memleketine büyük sevgi duyan Bedri Ayseli, sık sık Diyarbakır'ı ziyaret ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan bir sokağa 2 yıl önce ismi verilen sanatçı Bedri Ayseli, Sur sokaklarını geziyor, hemşehrileri ile bir araya geliyor, dost meclislerinde şarkılar seslendirip, geçmişi yad ediyor.

Ayseli'nin doğup büyüdüğü Sur'daki Fatihpaşa Mahallesi'nde satın aldığı eski bir Diyarbakır evi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca restore edildi. Tescilli ev, "Bedri Ayseli Kültür Evi" olarak hizmete açılacak.

Bu yıl 12-20 Ekim'de gerçekleştirilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde açılması planlanan evi ziyaret edenler, Bedri Ayseli ile ilgili eserlere ulaşma, kentin tarihi ve kültürü ile buluşma, geçmişi yad etme imkanı bulacak.

"Son türküm 'Diyarbakır bana yeter' oldu"

Bedri Ayseli, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğduğunu, büyüdüğünü ve sanat yaşamının başladığını söyledi.

Sanatla ilk tanışmasının babasının aldığı mandolinle başladığını anlatan Ayseli, "Okullarda, müsamerelerde derken İstanbul'da Pertevniyal Lisesinde okurken Sadi Yaver Ataman'ın Fatih Halkevi'nde ders verdiğini söylediler. Orada nota, usul, solfej, repertuvar dersleri aldım. Bugünlere kadar geldik. TRT'ye, sonrasında da Kültür Bakanlığına geçtim." dedi.

Annesine verdiği sözü tutarak diş hekimliği fakültesinde eğitimini tamamladığını ifade eden Ayseli, İstanbul'da klinik açtığını belirtti.

Ayseli, Diyarbakır'a duyduğu sevgiyi şöyle anlattı:

"Diyarbakır ile bağımı koparamıyorum. Onun için de en son türküm 'Diyarbakır bana yeter' oldu. 'Ne bodrumda lüks bir villa, ne parayla ne de pulla, dinime imanıma, hem de valla Diyarbakır bana yeter' dedim. Onun için Diyarbakır sevgisi bende bitmiyor. Benim sevgim gerçek bir sevgi. En önemlisi Diyarbakır da beni seviyor."

Kentte ilk olarak isminin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir caddeye verildiğini anımsatan Ayseli, en büyük amaçlarından birinin de satın aldığı tarihi bir evi "Bedri Ayseli Kültür Evi" olarak Diyarbakır'a kazandırmak olduğunu kaydetti.

Bu amacının gerçekleştiğini dile getiren Ayseli, "Bedri Ayseli Kültür Evi"nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen restorasyonun tamamlandığını, açılışa hazırlandıklarını vurguladı.

Ayseli, kültür evi olarak kullanılacak yapının bazalt taştan inşa edilen tescilli bir Diyarbakır evi olduğunu ifade ederek, şunları paylaştı:

"Allah nasip ederse açılışını da Kültür Yolu Festivalinde Bakanımızdan (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) söz almıştık, o gelip açacak. Geleceğiz burada oturacağız, eski günlerimizi yad edeceğiz. Bazen müzik etkinlikleri yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız eserler sergilenecek. TRT'deki programlarımızı, resimlerimizi, plaklarımızı, sayısını unuttuğumuz plaketlerimizi buraya getireceğiz."