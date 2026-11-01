Beydağ'da Efeler Yolu etkinliğinde 400'ün üzerinde sporcu çalıştay ve kamp yaptı - Son Dakika
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Beydağ'da Efeler Yolu etkinliğinde 400'ün üzerinde sporcu çalıştay ve kamp yaptı

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İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen Efeler Yolu etkinliğinde 400'ün üzerinde sporcu çalıştay ve kamp yaptı. Vali Süleyman Elban, rotanın tanıtılması ve kırsal kalkınma hedefiyle çalıştıklarını belirterek oryantiring ve bisiklet yarışları düzenlendiğini söyledi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde Efeler Yolu Doğa, Tarih ve Kültür Etkinliği gerçekleştirildi.

Beyköy Mahallesi'ndeki etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte göreve başladığında Küçük Menderes Havzası'nda 9 ilçeyi kapsayan Efeler Yolu'yla ilgili akademisyenlerin bir rota çalışması yaptığını, ancak bunun uygulamaya yansımadığını tespit ettiğini söyledi.

Böyle önemli bir yolun tanıtılmasıyla ilgili bir çalışma yapmak istediğini anlatan Elban, "Güzel İzmir'imiz düşman işgaline uğradığında efelerimiz, dedelerimiz, atalarımız, ecdadımız düşmana karşı destansı bir mücadele başlattılar. ve mücadelede 'Efeler Yolu' güzergahı dediğimiz yere 3 yıl boyunca düşman ayağı bastırmadılar. Biz bu tarihi kahramanlık ve destansı mücadeleyi gelecek kuşaklarımıza, gençlerimize anlatmak zorundayız." diye konuştu.

Elban, en önemli amaçlarından birinin bu projeyle birlikte ilçelerde kırsal kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek, Beydağ ilçesinde 2 gündür spor etkinliği düzenlediklerini, 400'ün üzerinde sporcunun hem çalıştay hem kamp yaptığını, oryantiring ve bisiklet yarışlarının gerçekleştirildiğini anlattı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Vali Elban'ın yaptığı çalışmalar sayesinde Efeler Yolu'nun yürüyüş parkuru haline getirildiğini söyledi.

Üreten Beydağ'ı büyüyen Türkiye'nin lokomotifi yapmak istediklerini kaydeden Çankırı, "Sporla, kültürle, değişik projelerle Beydağ'ı yarınlarıyla birlikte inşa etmek en büyük görevlerimizden bir tanesi." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Elban ve Çankırı, etkinlik kapsamında Çomaklar Mahallesi'ndeki bisiklet yarışını başlattı, kestane pişirdi, çiftçilerle birlikte kestane hasadı yaptı.

Kaynak: AA
Süleyman ElbanKültür SanatEfelerBeydağTurizmİzmirSon Dakika

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