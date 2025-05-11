Bi Umut: Gülsüm'ün Fedakarlık Hikayesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bi Umut: Gülsüm'ün Fedakarlık Hikayesi

Gülsüm Kabadayı'nın 10 yıl süren annelik hikayesi, 'Bi Umut' filmiyle vizyona girecek.

11.05.2025 11:37
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Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgisi ve fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filmi, Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek.

Rumble Medya, NBU Gold A.Ş. ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığında beyaz perdeye taşınacak filmin çekimleri, Antalya'da devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu ve senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzası taşıyan filmin oyuncu kadrosunda, Hülya Duyar, Celal Öztürk, Leon Kemstach, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Füsun Kostak, Gürberk Polat, Bora Kırkım, Bahtiyar Engin ve Necmi Yapıcı yer alıyor.

Filme ilişkin Gülsüm Kabadayı ve oğullarının yanı sıra film ekibi ile oyuncuların katılımıyla kentte basın toplantısı düzenlendi.

Yapımcı Mustafa Uslu, buradaki konuşmasında, dünyayı iyilik ve güzelliğin kurtaracağının ispatı olacak bir filmi ortaya koymaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Bi Umut"un sadece bir film değil, gerçek bir hikayenin birebir sinemaya aktarımında da örnek olacağını belirten Uslu, "Bu film tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu şu günlerde, dünyaya örnek olacak bir insanlık hikayesi. Bu hikayeyi aslında Gülsüm anne ve Korkuteli'de yatmakta olan oğlu Umut yazdı. Bize düşen de bu hikayeyi en güzel, en dokunaklı şekilde gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.

Filmin 3 yıl içerisinde hiçbir dijital platformda ya da televizyon kanalında yayınlanmayacağını duyuran Uslu, yapımın tamamen sinema için tasarlandığını ve filmin Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde vizyona gireceğini kaydetti.

"Bu kadar güçlü bir hikayenin Oscar'a gitmesi gerekir"

Rusya'da da çekim yapılacak filmi Oscar'a hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uslu, "Bu o kadar güçlü bir hikaye ki bunu Oscar'a hazırlamazsak hikayeye ihanet etmiş oluruz. Bence bu kadar güçlü bir hikayenin Oscar'a gitmesi gerekir. Dünyaya örnek olması için." ifadelerini kullandı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin himayesinde Kremlin Sarayı'nda gala yapmak istediklerini belirten Uslu, Belarus, Pekin, Hollanda, Berlin ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gala planladıklarını dile getirdi.

Uslu, filmi önümüzdeki sömestr tatiline yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Bugün benim en güzel Anneler Günüm"

Hikayesi beyaz perdeye taşınan Gülsüm Kabadayı ise "Umut vefat ettikten sonra dünyaya umut olacak. Benim oğlum insanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, vicdanı gösterecek. Sevgi güvercinleri uçacak dünyada, barış olacak. Gerçekten buna inanıyorum." dedi.

Kabadayı, filmde yer alan oyuncu Leon'un oğlu Umut'a çok benzediğini ifade etti.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kabadayı, "Benim Umutum burada tekrar doğdu. Oğullarımı canlandıran oyuncularla 7 evladım oldu. Bugün benim en güzel Anneler Günüm." diye konuştu.

Yapımcı Ufuk Balkis ve Talha Orhan da Gülsüm annenin hikayesini en doğal haliyle beyaz perdeye aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yönetmen Gökhan Arı ise çekimler öncesi oyuncular arasında aile sıcaklığı oluşturmak için sık sık bir araya geldiklerini, amaçlarının hikayenin gerçekliğini yansıtmak olduğunu vurguladı.

Gülsüm anneyi canlandıran oyuncu Hülya Duyar rolünün kendisi için heyecan verici olduğunu ifade ederken, Zafer karakterine hayat veren Fikret Kuşkan ise filmin hem sinema hem de insanlığa bir umut olabileceğini söyledi.

Uzun bir aradan sonra kamera önüne geçen ve Fatma karakterine hayat veren oyuncu Arzum Onan, hikayenin herkesin kalbine dokunmasını dilerken, Umut'u canlandıran Rus oyuncu Leon Kemstach ise rolünü hissederek oynadığını kaydetti.

Oyuncu Yüsra Geyik ve Necmi Yapıcı ise projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bi Umut: Gülsüm'ün Fedakarlık Hikayesi - Son Dakika

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