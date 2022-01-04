Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar - Son Dakika

- Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar

Roma duvarı ve Osmanlı çeşmesinin üstüne yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor

Afyonkarahisar'da bir garip yapı hikayesi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Roma dönemi duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üstüne yaklaşık 60 yıl önce yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Evin duvarının örüldüğü tarihi sütunların üzerinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtlarla, motifler ise çıplak gözle görülebiliyor.

Şuhut ilçe merkezi Yalı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıl önce yapılan evin bahçe duvarını görenler gözlerine inanamıyor. Roma döneminden kalma duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üzerine iki katlı ev yapılırken, evin istinat duvarı ise tarihi eserlerin üzerine yapıldı. Duvarın içinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtların çevresi ile tarihi motiflere sıva yapılırken dokunulmadığı ve çıplak gözle görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Roma döneminden kaldığı öğrenilen yazıtın bir mezar yazıtı olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken, Osmanlıca yazıların bulunduğu kısmın ise eski bir çeşme olduğu belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü inceleme yapacak

Mahalle sakinlerinden Ziya Çakar isimli vatandaş, yaklaşık 60 yıldır duvarın böyle olduğunu ifade ederek, "60 yıldır ben bu mahallede oturuyorum. Eskiden burası çeşmeydi, sonra bu çeşmeyi sütunlar halinde aldılar. Üzerinde de ev var eskiden yapılan bir ev burası. Yazıların hakkında bir bilgim yok. Sadece 60 yıldır burası böyle. Burada önceden bir çeşme vardı, öyle birliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin ise konuyla ilgili inceleme başlatacakları belirtildi.