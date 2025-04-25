Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu

Bu ilkbaharda gerçekleşen Moscow Fashion Week, moda blogları ve prestijli dergiler için kesintisiz bir içerik kaynağı olmaya devam ediyor. 2.300'den fazla model, Moskova podyumunda yürüdü ve 180'den fazla marka, kültürel çeşitlilik fikri etrafında birleşen özgün koleksiyonlarını Rusya'nın başkentinde sergiledi.

25.04.2025 17:48  Güncelleme: 17:54
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Türkiye'den Güney Afrika'ya, Çin'den İspanya'ya, Rusya'dan ABD'ye kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan katılımcılar, sergilenen trendlerin sayısı ve etkinliğe katılan ülkelerin coğrafi çeşitliliğiyle dikkat çekti. Bu büyük ölçekli moda etkinliğinde Türkiye'den temsil eden tasarımcı Emre Erdemoğlu, defilesinde televizyon dizilerinin yıldızı ve stil ikonu Uraz Kaygılaroğlu'nu ağırladı. Moscow Fashion Week'ten ve Moskova'nın misafirperverliğinden çok etkilendiğini belirten Emre Erdemoğlu, "Rus modası ilham verici ve köklü bir tarihe sahip" dedi.

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu

ÜNLÜLERİN GÖRÜNÜMLERİ

Markasını büyütme yolunda önemli bir adım atarak, ilk kez bir kadın koleksiyonunu Moskova'da sunan Emre Erdemoğlu, "Bu koleksiyonun adı Barlas ve dünyanın dört bir yanından güçlü kadınları temsil ediyor. Bu, 15 yıldır hazırladığım ilk kadın koleksiyonu. Daha önce sadece erkek koleksiyonları tasarlamıştım ama yeni Barlas koleksiyonunda da gücü yansıtmaya devam ediyorum." diye paylaştı.

Ayrıca Emre Erdemoğlu'nun koleksiyonunda maskülen görünümler de yer aldı. Podyuma model olarak çıkan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, "Burada arkadaşımla birlikte olmak ve ona destek vermek gerçekten güzeldi. Önemli olan da bu. Çok eğlendim!" dedi.

2020'de Golden Star Awards'da "Yılın En Beğenilen Sinema Oyuncusu" seçilen Uraz Kaygılaroğlu, bir yıl sonra Yeditepe Dilek Awards'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı. Ünlü oyuncu yalnızca Türkiye'de değil; "Sakla Beni" ve "The Ambassador's Daughter" gibi dizilerdeki etkileyici performansıyla Rus izleyicilerin de kalbini kazandı.

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu

YÜKSELEN PAZARLARIN KÜRESEL ETKİSİ

Moscow Fashion Week, yükselen pazarların uluslararası sahneye açılmasında kritik bir rol oynuyor. Tasarımcılar, sadece koleksiyonlarını sergilemek için değil, aynı zamanda Rusya'daki varlıklarını güçlendirmek ve Asya, Orta Doğu, Afrika gibi pazarlara ulaşmak için Moskova'ya akın ediyor. Türkiye'nin de öne çıkan bir örnek olduğu hızla yükselen bu bölgeler, artık büyüme açısından geleneksel liderleri geride bırakıyor. Moda sektörü ise ekonomiye ekstra ivme kazandırabilecek güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.

Küresel ölçekteki iddialı hedefe ulaşmayı amaçladığını aktaran Emre Erdemoğlu, "İki yıldır Moscow Fashion Week ile iş birliği yapıyorum ve bu kez Rusya pazarıyla bağlantılar kurmayı da planlıyorum. Yakın gelecekte koleksiyonlarımı Rusya'da satmak önemli bir fırsat olacak." dedi.

Moscow Fashion Week'e katılma kararını, markasının uluslararası büyüme vizyonunun bir parçası olarak tanımlayan Emre Erdemoğlu, "Rusya, köklü sanat ve zanaat geleneği, modaya olan güçlü ilgisi ve önemli lüks tüketim alışkanlıklarıyla öne çıkan bir pazar. İlk kadın koleksiyonum Barlas'ı burada sunmak hem koleksiyonun ruhuyla hem de markamın büyüme stratejisiyle örtüşen bir adım." dedi.

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu

MOSKOVA BÜYÜLEDİ

İlkbahar aylarında Moskova'nın güzelliğini öne çıkaran birçok tasarımcıdan biri olan Emre Erdemoğlu, "Bu şehir bana çok ilham veriyor. Sanatından, tarihinden çok etkilendim. Moskova'yı gerçekten çok seviyorum." diyerek şehrin kendi sanatçı kimliğine katkısından bahsetti.

Dünya modasının yükselen merkezlerinden biri haline gelen Moskova'nın, ev sahipliği yaptığı Moscow Fashion Week ile bu konumunu her geçen yıl daha da pekiştiriyor. Bu büyük organizasyonda sahne alan başkentli ve dikkat çeken Rus markaları da bunun en önemli göstergeleri arasında yer aldı.

Bu markalardan Ruban, her güne özel lüks bir giyim serisiyle öne çıktı. Koleksiyon, bugün kadife ve büyük bir şişme mont, yarın ise uçuş uçuş kısa bir elbise mottosuyla kadınlara her gün farklı bir kimlikte olma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Bir diğer dikkat çeken marka ise Masterpeace oldu. 70'lerin estetiğini modern bir yorumla sunan bohem esintili koleksiyonuyla izleyicileri zamanda kısa bir yolculuğa çıkardı.

Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu
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Son Dakika Kültür Sanat Bir Türk tasarımcının gözünden Moscow Fashion Week: Emre Erdemoğlu ile İlham Yolculuğu - Son Dakika

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