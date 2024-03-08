Bodrum'da Süslü Develer Geçit Töreniyle Arenaya İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bodrum'da Süslü Develer Geçit Töreniyle Arenaya İndi

Bodrum'da hafta sonu arenada güreşecek olan develer çarşı merkezinde geçit törenine katıldı. Süslü develer renkli görüntüler oluştururken tedbirler alındı.

08.03.2024 18:49  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bodrum'da hafta sonu arenada güreşecek olan develer meydana indi

Çarşı merkezinde geçit törenine katılan süslü develer renkli görüntüler oluştururken kaza yaşanmaması için urgancılar yoğun tedbir aldı

MUĞLA - Türk turizminin en önemli merkezlerinin başında gelen Bodrum, doğal güzelliklerinin yanında kültürel güzelliklerini yaşatıyor. Bölgenin asırlık Yörük geleneklerinden biri olan deve güreşi festivalleri kapsamında hafta sonu Bodrum Arenası'nda güreş tutacak develer süslenerek çarşı turuna çıkarıldı. Develerin çarşı merkezindeki geçit töreni renkli görüntüler oluştururken geçtiğimiz yıl yaşanan deve kazasının bu yıl yaşanmaması için urgancılar geçit töreninde ek önlemler aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta sonu yapılacak Deve Güreşleri Festivali öncesi develer geçit törenine katıldı. Develerin geçit töreni yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekerken pek çok kişi bu anı telefonları ile görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 9 Mart Cumartesi günü Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yapılacak olan "Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali" için tüm hazırlıklar tamamlandı. Çanakkale, Denizli, Antalya, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla'dan toplam 130 devenin mücadele edeceği festival öncesi kortej yürüyüşü yapıldı. Pehlivan develerin süslenmiş vaziyette yer aldığı kortej yürüyüşü, Eski Otogar'dan başlayıp Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddelerinde sürdü. Turgutreis Caddes'nden de geçen develerin yürüyüşü Eski Otogar'da son buldu. Kortej esnasında develeri bir anda karşılarında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rengarenk süslenen develeri gören Bodrumlular ve ilçede bulunan turistler ise bu anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaza yaşanmaması için tedbir alındı

Bu arada geçen yıl ağırlık taşıma geleneği verilen düğün öncesi gelin kızların çeyizlerinin develerle taşındığı etkinlikte ürken bir devenin neden olduğu kazanın tekrar yaşanmaması için urgancılar ve deve eğiticileri güzergah boyunca tedbir aldı. Kortej yürüyüşü herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Deve, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Süslü Develer Geçit Töreniyle Arenaya İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon
    19:57 Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

    Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Süslü Develer Geçit Töreniyle Arenaya İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement