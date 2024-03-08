Bodrum'da Süslü Develer Geçit Töreniyle Arenaya İndi

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- Bodrum'da hafta sonu arenada güreşecek olan develer meydana indi

Çarşı merkezinde geçit törenine katılan süslü develer renkli görüntüler oluştururken kaza yaşanmaması için urgancılar yoğun tedbir aldı

MUĞLA - Türk turizminin en önemli merkezlerinin başında gelen Bodrum, doğal güzelliklerinin yanında kültürel güzelliklerini yaşatıyor. Bölgenin asırlık Yörük geleneklerinden biri olan deve güreşi festivalleri kapsamında hafta sonu Bodrum Arenası'nda güreş tutacak develer süslenerek çarşı turuna çıkarıldı. Develerin çarşı merkezindeki geçit töreni renkli görüntüler oluştururken geçtiğimiz yıl yaşanan deve kazasının bu yıl yaşanmaması için urgancılar geçit töreninde ek önlemler aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta sonu yapılacak Deve Güreşleri Festivali öncesi develer geçit törenine katıldı. Develerin geçit töreni yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekerken pek çok kişi bu anı telefonları ile görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 9 Mart Cumartesi günü Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yapılacak olan "Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali" için tüm hazırlıklar tamamlandı. Çanakkale, Denizli, Antalya, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla'dan toplam 130 devenin mücadele edeceği festival öncesi kortej yürüyüşü yapıldı. Pehlivan develerin süslenmiş vaziyette yer aldığı kortej yürüyüşü, Eski Otogar'dan başlayıp Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddelerinde sürdü. Turgutreis Caddes'nden de geçen develerin yürüyüşü Eski Otogar'da son buldu. Kortej esnasında develeri bir anda karşılarında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rengarenk süslenen develeri gören Bodrumlular ve ilçede bulunan turistler ise bu anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaza yaşanmaması için tedbir alındı

Bu arada geçen yıl ağırlık taşıma geleneği verilen düğün öncesi gelin kızların çeyizlerinin develerle taşındığı etkinlikte ürken bir devenin neden olduğu kazanın tekrar yaşanmaması için urgancılar ve deve eğiticileri güzergah boyunca tedbir aldı. Kortej yürüyüşü herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.