Bodrum Motofest 2023 Sona Eriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi.

Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, katılımcıların yanı sıra ziyaretçilere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattı.

Bodrum Kaymakamlığı ve belediyenin destekleri ile düzenlenen etkinlikte, motosikletlilerin gösterileri ve konserler ilgi gördü. Festivalin son akşamında motosikletle akrobasi gösterileri ile başlayan program, Bora Gencer konseri ile tamamlandı.

Gencer'in seslendirdiği şarkılar arasında festivale özel hazırladığı ve güvenli sürüşe dikkati çektiği eseri de yer aldı.

Ziyaretçilerin motosiklet akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın özel gösterilerini yakından izleme fırsatı bulduğu festival süresince, trafik jandarma ve polis ekipleri, güvenli sürüş konusunda katılımcıları bilgilendirdi.