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Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

07.12.2021 11:42

Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor Taraklı evleri, Osmanlı dönemi mimarisiyle zamana meydan okuyor Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz: "Osman Bey tarafından fethedilen ilk yerleşim alanlarından" "100 civarında ev tescillidir bunlardan yaklaşık 6 tanesi...

Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Taraklı evleri, Osmanlı dönemi mimarisiyle zamana meydan okuyor

Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz:

"Osman Bey tarafından fethedilen ilk yerleşim alanlarından"

"100 civarında ev tescillidir bunlardan yaklaşık 6 tanesi restore edilmiştir diğerleri de restore edilmeyi beklemektedir"

SAKARYA - Dizi ve filmlerin vazgeçilmez adreslerinden olan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki yapılar, Osmanlı dönemi mimarisiyle görenleri büyülemenin yanı sıra adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

2011 yılında uluslararası Cittaslow Birliği'ne kabul edilen ve sakin şehir unvanıyla bilinen Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki evler, Osmanlı dönemi mimarisiyle görenleri adeta büyülüyor. 2 ve 3 katlı olan bu yapılar Osmanlı mimarisini yansıtmanın yanı sıra ziyarete gelenleri de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Doğa ile iç içe olan ve Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri ilçeye özel bir hava katıyor. Sokak dokusu bozulmayan Taraklı Evleri'nin bulunduğu yer ise sit alanı ilan edilerek koruma altına alınırken 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi' ödülüne layık görüldü. Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, Bizans döneminde Bytinia veya Dablar olarak telaffuz edilen ilçenin Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in ilk fethettiği topraklardan biri olduğunu söyledi. Evlerin Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşıdığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 100 evin tescilli olduğunu dile getirdi.

Osman Bey tarafından fethedilen ilk yerleşim alanlarından

Taraklı ilçesinin tarihi ve evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, "Tarihi antik çağlara kadar uzanan Taraklı, Bizans döneminde Bursa tekfurluğuna bağlı şirin bir kale şehriydi. Adı, Bytinia veya Dablar olarak telaffuz edilen bu şehirde ermeni ve Rumlardan oluşan Hristiyan ahalisi yaşamaktaydı. Bu şehir Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey tarafından fethedilen ilk yerleşim alanlarından dolayısıyla Taraklı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprağı Osmanlı Beyliği'nin Anadolu Selçuklu Devleti'ne yarı bağımlı olduğunu göz önüne alırsak Taraklı'nın bize bu iki büyük İslam devletinden miras kaldığını anlayabiliriz" dedi.

Taraklı evleri Osmanlı mimarisinin hemen hemen tüm özelliklerini taşır

Evlerin dış ve iç mimarisi hakkında konuşan Yılmaz, "Taraklı evleri Osmanlı mimarisinin hemen hemen tüm özelliklerini taşır. Duvarları yüksek, binalar iki veya üç katlı, zemin katı ağır, depo, kiler olarak kullanılır ve eğer üç katlıysa ikinci katı kışlık üçüncü katı yazlık olarak kullanılır. Pencerelerinde ikinci katından itibaren ahşap kafesler vardır bunlara muşabak denilir ve bunların amacı evin içinden dışarısı net olarak görülür fakat dışarıdan içerisi görünmez evin hanımı da bundan dolayı oldukça rahat hareket eder. Ayrıca Taraklı evleri cumbalıdır bunun amacı ise mekanın geniş gözükmesi bir cephe yerine oturulduğu zaman üç cephe birden görünüyor. Zemin katta pencere bulunmaz bulunsa da küçük pencerecikler vardır bununda amacı evin hanımı günlük işlerini burada yaptığı için kadının mahremiyetini korumak amaçlıdır" diye konuştu.

Taraklı'da 100 civarında ev tescillidir

Kültür turizmi açısından ilçenin ilgi gördüğünü ve Osmanlı mimarisinin yansıtan 100 evin tescilli olduğunun aktaran Yılmaz, "Taraklı'ya ilgi yoğun bu sebeple yurtiçi ve yurtdışından buraya turizm amaçlı ziyaretler düzenlenir. Taraklı'da 100 civarında ev tescillidir bunlardan yaklaşık 6 tanesi restore edilmiştir diğerleri de restore edilmeyi beklemektedir. Bu doğrultuda devletin bu evlere ilgi gösterip restore edilmeyenleri restore edilmesine katkıda bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor
Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Osmanlı Devleti, Sakarya, Osmanlı, Taraklı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu evler görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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