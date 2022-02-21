Bulgaristan'da çocuklar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök'e sürpriz yaptı - Son Dakika

Bulgaristan'da Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ilan ettiği "Uluslararası Ana Dili Günü" etkinlikleri kapsamında çocuklar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e sürpriz hazırladı.

Bayram dolayısıyla Büyükelçi Sekizkök konutunun kapılarını çocuklara açarken, İki Dilli Çocuklar Grubu kurucusu Doktor Aylin Fırıncı, çocukların "Büyükelçi kimdir, nedir, nerede yaşar ve ne iş yapar" sorusuna cevaplarını içeren bir kutu hediye etti.

Büyükelçi Sekizkök, "Her birini birbirinden yaratıcı, samimi" bulduğu cevapların bazılarını sosyal medyadaki hesabından paylaştı.

Paylaşılan cevaplar şöyle:

Erin, 5 yaşında: "Bence Büyükelçi Türkiye'de yaşar, Noel baba gibi bir şey o, oyuncak dağıtır."

Simay, 8 yaşında: "Büyükelçi çocuklara ve gençlere Türkçe öğrenme konusunda yardımcı olan bir insan. Türkçe dilinin konuşulması ve yaygınlaşması konusunda herkese yardımcı olur."

Tamara, 8 yaşında: "Büyükelçi hediye verir, Türkiye'de yaşar."

Deniz, 5 yaşında: "Büyükelçi bizi temsil eden kişidir, önünde Türk bayrağı olan kocamaaan bir binada yaşar."

Mert, 7 yaşında: "Büyükelçi hediye veriyor, politik kararlar alıyor."

Giray, 3 yaşında: "Büyükelçi bir annedir, Türk işi yapar ve Türkiye'de ve her yerde yaşar."

Ece, 8 yaşında: "Büyükelçi diplomattır, patrondur, çok tatlı ve akıllıdır."

Eliz, 12 yaşında: "Benim için Büyükelçi temsil ettiği ülkeyi çok iyi tanıtan ve çocukları daima seven, güler yüzlü iyilik habercisidir."