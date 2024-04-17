Burdur, Türkiye'de Turizmde İlk Sıralarda Yer Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Burdur, Türkiye'de Turizmde İlk Sıralarda Yer Aldı

Burdur'da Turizm Haftası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda yapılan temsili yörük göçü ile başladı. Burdur, 2023 yılında turizmde yüzde 35.42'lik oranla Türkiye'de ilk sıralarda yer aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Burdur'un butik bir turizm kenti haline gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Türker Öksüz ise hedeflerinin yılda 1 milyon turist çekmek olduğunu ifade etti.

17.04.2024 19:48
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Burdur, 2023 yılında turizmde yüzde 35.42'lik oranla Türkiye'de ilk sıralarda yer aldı

Burdur'da Turizm Haftası İnsuyu mağarasında temsili yörük göçü ile başladı

BURDUR - Burdur'da Turizm Haftası Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda yapılan temsili yörük göçü ile başladı.

15- 22 Nisan Turizm haftası Türkiye'nin dört bir yanında kutlandığı gibi Burdur'da da kutlandı. Türkiye'nin ilk turizme açılan mağarası olan 597 metre uzunluğa sahip İnsuyu Mağarası'nda yapılan kutlama develer eşliğinde yapılan yörük göçü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlama programında İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ve Burdur Valisi Türker Öksüz tarafından konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından yörük çadırı olarak bilinen kıl çadırda yörüklere ait çalgılar çalınıp türküler söylendi.

2023 yılında turizmde yüzde 35.42'lik oranla Burdur Türkiye'de ilk sıralarda yer aldı.

48'incisi düzenlenen Turizm Haftası Kutlama programında açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy; "Bacasız fabrika dediğimiz turizm şehrimiz içinde çok önemli bir kavram. İnşallah Burdur'un butik bir turizm kenti haline gelmesinde adımlar atmaya gayret ediyoruz. 2023 yılı bizim açımızdan, turizm açısından gayet verimli bir yıl oldu. Biz tüm ören yerleri ve ziyaretlerde ortalama yüzde 35.42'lik bir oranla Türkiye'de ilk sıralarda yer aldık, onun için çok mutluyuz. Aynı zamanda bakanlığımızın tanıtım ajansıyla çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onlarla birlikte yaklaşık 4 ağırlama yaptık. Kısmet olursa haziran ayında İsveç'ten tekrardan bir ağırlama yapacağız. Bu ağırlamalar sayesinde inşallah ziyaretçilerimiz artmaya başladı. Paraşüt parkur çalışmalarını devam ettiriyoruz. Sıcak hava balonu test uçuşları yakında başlayacak. Bu da bize Anadolu turları dediğimiz Asya Turizmine Antalya'dan Rus turizmi için bir hareketlilik sağlayacak. Bu da Salda Gölü için büyük bir hareketliliğe neden olacak. Bakanlık tarafından sürdürülebilir turizm belgeleme çalışmalarında yine Türkiye'de ilk sıralarda yer aldık. Bir güzel haberde belki Isparta ile tatlı bir rekabet ama Gül Turizm'inde yüzde 400 bir artış sağlamış bulunuyoruz. 10 bin ziyaretçiden 40 bin ziyaretçiye çıktık. Burdur ilimize ait olan 13 adet kaçak tarihi eseri Amerika'dan teslim aldık. 3 parça eseri daha Burdur'umuza kazandıracağız. Bunun lansmanını da Burdur'da yapmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Vali Türker Öksüz; "Hedefimiz yılda 1 milyon turist"

Burdur Valisi Türker Öksüz ise; "Turizm Haftası'nın, eşsiz doğal güzellikleri, antik kentleri, konakları, müzeleri ile adeta açık hava müzesini andıran Huzur Şehri, Göller, Gönüller ve Lavantalar diyarı Teke Yöresi'nin Kültür Başkenti Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle başladığı konuşmasında; "Günümüzde Dünya nüfusunun 7.6'sı turizm sektöründe hizmet veriyor ve küresel ekonomide de turizm her geçen gün payını arttırmaya devam ediyor. Bizim Salda Gölü'müz var, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sagalassos ve Kibyra Antik Kentleri var, Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hacılar Höyüğü var, kazı çalışmalarına başlanan Kremna Antik Kenti var, içinde bulunduğumuz ülkemizin ilk turizme açılan mağarası olan İnsuyu Mağarası var, Burdur'daki Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzelerimiz var, Karacaören Baraj Gölü'müz var, daha saymakla bitiremediğim turistik alanımız var. Bu doğal güzellikler ile kültürel ve tarihi değerlerimizi en iyi şekilde tanıtarak, bu alandaki alt yapımızı gün gün güçlendirerek, Burdur'umuzu yalnız diğer şehirlerimizden değil dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için önemli bir destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz yılda 1 Milyon Turist" şekline konuştu.

Burdur başta Salda Gölü olmak üzere lavanta ve gül bahçeleri, Sagalassos, Kibyra, Kremna gibi Antik Kentleri, tarihi konak evleri ve yöresel yemekleri ile yılda bir çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Burdur, Türkiye'de Turizmde İlk Sıralarda Yer Aldı - Son Dakika

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