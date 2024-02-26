Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı
BURSA - Bursa'da Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen arabaşı ziyafet şöleni yapıldı. Şölene il protokolünün yanı sıra 2 bin kişi katıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen programa TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, çeşitli partilerin ilçe başkan adayları ve 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan Yozgat, gelenekler ve kültürün nesilden nesile aktarılması gerektiğini ifade etti. Bursa'da yaşayan hemşehrilerinin birbirleri ile kaynaşmaları için bu tür etkinliklerin devamının yapılacağını dile getiren Aslan, "Bugün burada Yozgat'ın soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi paylaşmamıza vesile olan arabaşına kaşık çalmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her kaşıkta üzüntüler ve kederler hafifleyecek, mutluluklar artarak çoğalacak" şeklinde konuştu.
Programda konuşan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, hemşehrileriyle beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Yozgat, bir ilim şehridir. Bir irfan şehridir. Şehitler ve gaziler şehridir. Onun için hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde alnımız açık, başımız diktir. Vatanımızı sevdiğimiz için, devletimize bağlılığımız için, bu millete mensup olmaktan dolayı iftihar ettiğimiz için" dedi.
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