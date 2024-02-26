Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı

Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı Bursa'da Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen arabaşı ziyafet şöleni yapıldı.

26.02.2024 03:30  Güncelleme: 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı

BURSA - Bursa'da Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen arabaşı ziyafet şöleni yapıldı. Şölene il protokolünün yanı sıra 2 bin kişi katıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen programa TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, çeşitli partilerin ilçe başkan adayları ve 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan Yozgat, gelenekler ve kültürün nesilden nesile aktarılması gerektiğini ifade etti. Bursa'da yaşayan hemşehrilerinin birbirleri ile kaynaşmaları için bu tür etkinliklerin devamının yapılacağını dile getiren Aslan, "Bugün burada Yozgat'ın soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi paylaşmamıza vesile olan arabaşına kaşık çalmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her kaşıkta üzüntüler ve kederler hafifleyecek, mutluluklar artarak çoğalacak" şeklinde konuştu.

Programda konuşan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, hemşehrileriyle beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Yozgat, bir ilim şehridir. Bir irfan şehridir. Şehitler ve gaziler şehridir. Onun için hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde alnımız açık, başımız diktir. Vatanımızı sevdiğimiz için, devletimize bağlılığımız için, bu millete mensup olmaktan dolayı iftihar ettiğimiz için" dedi.

Bursa\'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı
Kaynak: İHA

Marmara, Yozgat, Bursa, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 04:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement