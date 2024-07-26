Bursa'da Çalı Köy Filmleri Festivali düzenleniyor

Kültür Sanat

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi sakinleri, 90 yıl önce Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin mahallelerinde çekildiğini öğrenince 2016'dan bu yana Çalı Köy Filmleri Festivali'ni düzenliyor.

Türk sinemasının ilk köy konulu filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı" 1934 yılında o dönem köy statüsünde olan Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde çekildi.

Türk sinemasının ilkleri arasında yer alan filmin, mahallelerinde çekildiğini öğrenen vatandaşlar da 2016'da film festivali düzenleme kararı aldı. O yıl yapılan ilk festivalin ardından 2017'den itibaren etkinliğin kamplı gerçekleştirilmesine karar verildi.

Çalı Mahallesi'nde 2016'dan beri düzenlenen festival kapsamında söyleşiler, film gösterimleri, konser ve kısa film yarışmaları düzenleniyor. Bu yıl 27-28 Temmuz'da gerçekleşecek festival sinemaseverleri ağırlayacak.

Etkinliği düzenleyen Çalı Çevre ve Kültür Derneği'nin (ÇEKÜDER) Başkanı ve festival koordinatörü Sadık Emre Sakin, AA muhabirine, mahallelerinde çekilen filmin önemini yıllar sonra öğrendiklerini söyledi.

Sakin, duydukları hikayelerle "Aysel Bataklı Damın Kızı" filmini araştırdıklarını belirterek, "Filmin, Çalı'da çekilen Türkiye'nin ilk köy konulu filmi olduğunu öğrendikten sonra festival düzenleme kararı aldık. O dönemin sinemacılarının Çalı'da plato kurduğunu, köy insanlarıyla tanıştığını, köylülerin evine misafir olduğunu, köylülerden figüran aldıklarını öğrendik. Yönetmen koltuğunda Muhsin Ertuğrul'un, senaryoda Nazım Hikmet'in bulunduğu bir film." dedi.

Daha sonra mahalle halkıyla bir araya gelip festival düzenleme kararı aldıklarını anlatan Sakin, şunları kaydetti:

"Çalı Köy Filmleri Festivali sadece Bursa'da değil, ulusalda da bilinen festival haline geldi. Bu seneki programda Nilüfer Oda Orkestrası film müzikleri konseri verecek. Ardından uzun metraj filmlerimiz, söyleşilerimiz olacak. Hafta sonu yoga, doğa yürüyüşü, atölyeler, eğlenceler, oyunlar ve kısa film seçkileri yapılacak. Pazar günü kısa film yarışmaları düzenlenecek. Bu yıl bir ilki gerçekleştirip kısa filmcilere teşvik ödülü vermeyi düşünüyoruz."

Sakin, Çalı'nın taşra havasını kaybetmediğini vurgulayarak, "Festivalin burada olması çok önemli. Çalı'ya binlerce insan geliyor. Esnafa da katkı sağlıyor. Çalı, bu konuda olumlu gelişti. Bizler de buna neden olduğumuz için çok mutluyuz. Çalı, kabuğun kırdı." diye konuştu.

Çalı Mahallesi sakini emekli öğretmen Yusuf Karagöz de filmin hikayeleriyle büyüdüklerini belirterek, "O dönem burada çok güzel bir ortam oluşmuş. Köydeki insanlar oyunculara destek vermiş. Köydeki insanlar oyunculuktan anlamamalarına rağmen filmde rol almış. En ilginci ise köyümüzden bir ağabeyimizin erken yaşta annesi ölmüş. Annesini hiç canlı görmemiş, hatırlamıyor. Babası bir gün onu sinemaya götürdüğünde filmi izletip annesini beyaz perdede göstermiş." ifadesini kullandı.