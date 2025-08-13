Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni

BURSA'da düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', 529 yıldır sürdürülen Sultan 2'nci Bayezid'in vakfiyesi gereği, bu yıl da gerçekleştirildi. Etkinlik, Tophane'de Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin manevi huzurunda, yapılırken, çocuklar alana klasik otomobillerle getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', Bilecik, Yalova ve Sakarya'dan sonra Bursa'da da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 529 yıldır süregelen Sultan 2'nci Bayezid'in vakfiyesi gereği düzenlenen şölen, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin manevi huzurunda Tophane'de gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar, tören alanına da aileleriyle birlikte bindikleri klasik otomobillerle geldi. Programa; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kestel Müftüsü Faruk Çelik, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİR TURU

Şölen, Yıldırım Sultan Bayezid'in banisi olduğu Ulu Cami'de dualarla başladı. Duayı Ulu Cami İmam Hatibi Eyüp İlhan yaptı. Şehir turunun ardından Kültürpark'taki lunaparkta eğlenen çocuklar, aileleriyle neşeli vakit geçirdi. Kültürpark'tan Tophane'ye nostaljik otomobillerle geçen çocuklar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi'nin türbelerinde dua ettikten sonra Alplerin saygı nöbeti değişimine de tanıklık etti. Alanyeri Cami İmam Hatibi Recep Altaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Vekili Muharrem İslamoğlu'nun dualarıyla başlayan program, Bursa Mehteran ekibinin gösterileri, semazen gösterisi, çocuklara özel yüz boyama ve pamuk şeker ikramı gibi etkinliklerle devam etti.