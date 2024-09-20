Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkusu

Geniş Video İzle

Bursa İl Müftüsü gül dağıtarak esnaf ile buluştu, hatim duası yapıldı ve yemek ikram edildi.

20.09.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevlidi Nebi haftasına coşkulu final

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri Muradiye'de esnafa gül dağıttı, cuma namazında hatim duası yapıldı

Cuma namazı sonrasında sakalı şerif gösterildi, cami çıkışında yemek ikramı yapıldı

BURSA - Bursa'da Peygamber Efendimiz'in doğum günü sebebiyle kutlanan Mevlidi Nebi haftasının son gününde Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri Muradiye'deki esnafa gül dağıttı, sakalı şerif gösterimi ve hatim duası yapıldı. Cuma namazı sonrası Muradiye Külliyesi'nde cemaate yemek ikram edildi.

Bursa'da Mevlidi Nebi haftası dolu dolu etkinliklerle yaşandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesinde Mevlid Kandili ve sonrasındaki günlerde onun güzel ahlakı ve öğütleri halka anlatıldı.

Haftanın son gününde de Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır esnafa cuma namazı öncesinde gül dağıttı. Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfü Taşçı ve diğer din görevlileri vatandaşların Mevlidi Nebi haftasını kutladılar.

Cuma namazı öncesinde de okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Önce vaaz veren ve daha sonra Cuma hutbesini irad eden Müftü Yavuz Selim Karabayır Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını cemaate anlattı.

Namaz sonrasında da cami içinde sakalı şerif gösterildi. Salavatlar eşliğinde yapılan duaların ardından cami çıkışında cemaate ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel Ayının içerisindeyiz. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesiyle nura gark olmuş. Maddi ve manevi zulümatlar kaldırılmış, Allah onun güzel ahlakıyla nurunu tamamlamış ve mübarek Kur'an-ı Kerim'i onun vesilesiyle bize hediye eyledi. Biz bu günlerde Peygamber Efendimizi daha çok yad ederiz. Gazze ve Doğu Türkistan kurtulsun, insanlık dünya imtihanını kazansın diye tek kurtuluşun Peygamber Efendimizin güzel ahlakına bürünmekle olabildiğine inandığımız için bugünlerde onu yad ediyoruz. Ne zaman İslam ümmeti olarak Peygamber Efendimizin güzel ahlakına bürünürsek o zaman dünyanın tekrar zulmetten ve karanlıktan kurtulacağına, hanelerin mutlu olacağına, şahısların psikolojik ilaç kullanmayıp Allah takdirine rıza göstererek Peygamber Efendimizin ahlakıyla mutlu olacaklarına, şehirlerde suç oranın azalacağına inanıyoruz. Bütün İslam aleminin Mevlid Kandilini ve Rebiülevvel Ayını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin" şeklinde konuştu.

Bursa\'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkusu
Kaynak: İHA

Selim Karabayır, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Müftü, Bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Mevlidi Nebi Haftası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement