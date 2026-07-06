Bursa'da Uluslararası Chveneburebi Festivali - Son Dakika
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Bursa'da Uluslararası Chveneburebi Festivali

Bursa\'da Uluslararası Chveneburebi Festivali
06.07.2026 05:09
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MARGÜFED ve Gürcistan Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği festival, Gürcü kültürünü tanıttı.

MARMARA Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) ile Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği Uluslararası Chveneburebi Festivali, Bursa'da gerçekleştirildi.

Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) ile Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen festivale protokol üyeleri, dernek üyeleri ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Gürcü folklor araştırmacısı, müzisyen ve koro şefi Anzor Erkomaishvili'nin anısına düzenlenen festivalde Arsiani Halk Dansları Topluluğu, Batumi Vokal Topluluğu ile Chveneburebi ve Okro dans toplulukları sahne aldı.

'BİZLER BU KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLE AKTARMAK İSTİYORUZ'

Festivalin açılışında konuşan MARGÜFED Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Atalarımız yaklaşık 150 yıl önce Gürcistan'ın Acara bölgesinden göç etti. Bugün Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde kültürümüz yaşatılıyor. Bizler de bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÜRCÜ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ'

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze ise festivalin MARGÜFED ile Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın ortak projesi olduğunu belirterek, "Türkiye'de Gürcü kültürünü yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bu çalışmalar gerçekten örnek alınması gereken işler. Chveneburebi Festivali, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerde çok özel bir yere sahip" dedi. Bolkvadze, bu yılki festivalin Anzor Erkomaishvili'nin doğumunun 85'inci yılına ithaf edildiğini de söyledi.

'BU GÖSTERİLER KÜLTÜREL DEVAMLILIĞIN SAHNEYE YANSIMASIDIR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Gürcü kültürünün çok sesli müzik geleneği, halk dansları ve köklü sofra kültürüyle önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, "Bu akşam izleyeceğimiz gösteriler sadece bir sanat performansı değil, kültürel devamlılığın sahneye yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk dansları ve müzik gösterileri sahnelenirken, festival sanatçı ve topluluklara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Uluslararası Chveneburebi Festivali - Son Dakika

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