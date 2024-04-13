Bursa'nın fethi coşkuyla kutlandı
19. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri başladı
BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı. Fetih şenlikleri, 28 Nisan Pazar günü yapılacak Rahvan At Koşusu ile son bulacak.
Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'nın beylikten cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun ilk kapısı olan Bursa'nın fethinin 698'inci yılında düzenlediği 19. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri ile Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak. Nisan ayı boyunca spordan kültür ve sanata kadar pek çok alanda etkinliğin yer alacağı fetih şenlikleri, Saltanat Kapı'dan başlayarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son bulan Fetih Yürüyüşü yoğun ilgi gördü. 14 Nisan Pazar Günü köylerin geleneklerin yaşatıldığı köy düğününü saat 12.00'de Armutköy'den gelin alma töreni ile başlayacak Dereçavuş'ta nikah töreni ve eğlencelerle devam edecek. 21 Nisan Pazar günü saat 10.30'da saltanat kapı önünden başlayacak olan Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ve halk koşusuyla sürecek şenlikler, 28 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Armutköy'de Rahvan At Koşusu ile sona erecek.
Nisan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerin Bursa'da şenlik havası oluşturacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Feth edilmek için 23 yıl sabırla beklenen büyük bir medeniyetin eşsiz mirası Çanakkale'de zafere ulaşma yolunda en çok şehit veren payitaht şehir Bursa'mızın fethinin 698. yılı kutlamalarına hoş geldiniz. Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Osmangazi'yi anma ve Bursa'nın fethi şenlikleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine büyük bir coşku ve adına yakışır şenlik havasında kutlanmaya devam ediyor. Bursa'nın fethinin canlandırmak ve fethi coşkusunu yüzyıllar sonra yeniden yaşatmak tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi canlı tutmak amacıyla düzenlediğimiz şenliklerde birçok etkinliği hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Nisan ayı boyunca şehrimizde adete bir bayram havası oluşturan etkinlikler ile Bursa'nın kurtuluş felsefesini bilimsel toplantılar, sportif faaliyetler ve yaşam kültürüyle yaşatıyoruz. Şenlikler çerçevesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 5 Nisan Cuma günü sergi açılışı Sultanlar sempozyumu ile başlayan etkinliklerimiz Osmangazi ve Orhangazi bağrında saklayan bu anlamı meydanda açılış töreni ile sürüyor. Açılış törenimizden sonra şenliklerimizin en coşkulu görüntülerine sahne olan fetih yürüyüşümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yörükleri, Türkmenleri, yerli ve yabancı birçok kişiyi bir araya getiren Türk geleneklerini şölene dönüştüren fetih şenlikleri ve yürüyüşü ile tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize yolculuk ediyor, geçmişimizi geleceğe taşıyoruz. Bizler fetih yürüyüşü ile tüm dünyaya birliğin, beraberliğin ve barışın ve hoşgörünün mesajını veriyoruz" dedi.
Önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, "19 yıl önce başlayan bu törenler her yıl genişleyerek ve katılım olarak sizlerin coşkusuyla büyüyerek devam ediyor. Nisan ayını kapsayan her hafta sonu farklı etkinliklerin olduğu çok zor ama kalıcı bir etkinlik haline geldi. Osmanlı'nın Bursa'yı fethinin 698'inci yıl dönümü münasebetiyle 6 Nisan itibariyle başlayan bu etkinlikler birçok konu başlığında ve birçok ortağımızla birlikte Osmangazi Belediyemizi bugüne kadar getirdi" şeklinde konuştu.
Fetih şenliklerinin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Osmangazi Kent Koşusu ile Tarihi Kent Koşusu Halk Maratonu yarışları ise 21 Nisan Pazar günü start alacak. Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.30'da başlayacak Uluslararası Osmangazi Kent Koşusu'na katılacak yarışmacılar, 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için ter dökecek. Saat 10.35'de start alacak olan 4 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Halk Maratonu ise Saltanat Kapı'dan başlayarak Pınarbaşı Meydanı'nda sone erecek.
19. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri, 28 Nisan Pazar Günü saat 12.00'da gerçekleştirilecek Rahvan At Koşusu ile sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerinin yer alacağı Rahvan At Koşusu ile Osmanlı'dan kalma gelenek günümüze taşınacak.
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