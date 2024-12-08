Büyükelçi Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda Kitap İmzaladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Büyükelçi Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda Kitap İmzaladı

Büyükelçi Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı\'nda Kitap İmzaladı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, 21'inci Ankara Kitap Fuarı'nda 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim' adlı kitabını imzalayarak okurlarıyla buluştu. Doğan, kitap fuarlarının kültürel değeri hakkında açıklamalar yaptı.

08.12.2024 15:08  Güncelleme: 15:10
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CUMHURBAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, 21'inci Ankara Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde 21'inci Ankara Kitap Fuarı düzenlendi. Fuara katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da burada 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim' adlı kitabını imzaladı. Okurları, Doğan'a kitabını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap hakkında bilgi veren Doğan, kitap fuarlarının kültür hayatında çok büyük değer ifade ettiğini belirterek, "Biz de kitap fuarları münasebetiyle düzenli olarak her sene birkaç saat de olsa okuyucularımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelme imkanı elde ediyoruz. Bu sene de bu vesileyle çok sayıda arkadaşımızı burada görebilme imkanı elde ettik. Hem kitap fuarını organize eden arkadaşlarımıza hem de kitabevimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bu yıl 9'uncu kitabını yayımladığını söyleyen Doğan, "Bu kitap biraz daha farklı bir nitelik taşıyor. Bir makale derlemesi esasında. Malumunuz Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir. Sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de bir takım denetim mekanizmaları, kurumlar inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, bu kurumlar aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş-olamamış bu ayrı bir konu ama alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sırasında ben de bu denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılı yapısından istifade ettim. Okuyucularımızla da araştırmalarımızda elde ettiğim duyguları paylaşmaya çalıştım. Kültür hayatımıza, okuyucularımıza faydalı olacağını ümit ediyorum. İnşallah istifade edilebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Büyükelçi Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda Kitap İmzaladı - Son Dakika

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