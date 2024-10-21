Çameli'nde Kadınlara Alıç Sirkesi Yapımı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çameli'nde Kadınlara Alıç Sirkesi Yapımı Eğitimi Verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici etkisi olan alıç sirkesinin doğal yollarla yapımı için eğitim verildi. Eğitime katılan kadınlar, alıç meyvelerinin işlenmesi ve sirke yapım süreçlerini öğrendi.

21.10.2024 00:24
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Çameli'nde kadınlara doğal yollarla 'Alıç Sirkesi' yapımı eğitimi verildi

Başkan Arslan; "Bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz"

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici etkisi olan alıç sirkesinin doğal yollarla yapımı konusunda Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara yönelik bir eğitim düzenlendi.

Çameli ilçesinin doğal yapısı ve iklimi sayesinde bölgede birçok meyve yetişmektedir. Özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici etkisi olan alıç sirkesi üretimi konusunda, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitime, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi ekibi katıldı. Eğitimin teorik kısmında Oya Çelik, doğal yollarla üretilen ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden ve yaşam kalitesini artıran özelliklerinden bahsetti. Uygulamalı eğitimde, Çameli ilçesinde bol miktarda yetişen alıç meyveleri toplanmasıyla, katılımcı kadınlar tarafından işleme hazır hale getirildi. Aysel Işıklıgöz'ün rehberliğinde doğal alıç sirkesi yapım aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Sirke yapımı ve süreci hakkında detaylı bilgi verildi. Sirkenin vücut için faydalarına da dikkat çekti.

"Bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz"

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bölgemizde çok sayıda meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bizler de mahallelerimizde bulunan kadınlar için çeşitli projelerle destek oluyoruz. Ege bölgesinde bulunmamıza rağmen ilçemizde Akdeniz iklimi daha hakim bir durumdadır. Yıllardır alıç meyvesini hem taze hem de kuru olarak tüketiyoruz. Ayrıca alıç ağacının yaprakları da faydalıdır. Bugün kadınlarımıza doğal yollarda alıç sirkesinin yapımı konusunda bizim yanımızda olan ve bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde destek olan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve katkılarından dolayı Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli Ziraat Odası'na teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çameli'nde Kadınlara Alıç Sirkesi Yapımı Eğitimi Verildi - Son Dakika

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