Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı - Son Dakika
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Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı

10.03.2022 12:56
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 6 kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 6 kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı.

Başkent Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneği inisiyatifiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 6 arkadaş, Üsküp'te bir araya gelip sabah namazını kıldıktan sonra bisikletleriyle Çanakkale'ye doğru hareket etti.

Yaklaşık 800 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler sembolik olarak ülkelerinden toprak alıp Çanakkale'ye götürecek. Bisikletçilerin ilk durağı Bulgaristan'ın Küstendil şehri olacak.

Üsküplü Kamuran Hirda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de Balkan ülkelerinden çok kişinin şehit düştüğünü anımsattı.

Bisiklet ile yolculuklarını şehitleri anmak için gerçekleştirdiklerini anlatan Hirda, "Amacımız Çanakkale'de şehit düşenleri hatırlamak. Yolculuğumuz 7 gün sürecek, yaklaşık 800 kilometre yapacağız. Bugün Üsküp'ten başlayarak günde yaklaşık 110-130 kilometre yaparak 7 günün sonunda Çanakkale'ye ulaşacağız." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Zavidovici şehrinden gelen İsmet Şkuly de şehitlere saygı göstermek için her ülkeden yanlarına toprak aldıklarını belirterek "Burada Üsküp'ten arkadaşlarımızla birkaç gün pedal çevireceğiz." dedi.

Mavi Marmara gazisi Üsküplü Sami Emin de Çanakkale şehitlerini unutmamak için Üsküp'ten bisikletleriyle yola çıkacaklarını söyledi.

Böyle bir kararı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra aldıklarını anımsatan Emin, 15 Temmuzların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin tekrar güçlendiğine dikkati çeken Emin, " Balkanlar'a Türkiye'nin son 20 yılda büyük katkıları var." ifadelerini kullandı.

Bisikletçileri uğurlamaya çıkan Üsküp'ün Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu ise çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak bisikletçilere iyi yolculuklar diledi.

Belediye olarak her zaman geleceğe iz bırakacak aktivitelere destek olacakları sözünü veren Ganiu, "Sabahın erken saatlerinde bisikletçilere destek vermek için çıktım. Eski Çarşıdan başlayacak yolculukları Çanakkale'de sona erecek. Salgın nedeniyle iki yıl ara oluştu, ancak bunun çok güzel bir gelenek olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bisikletçilere lojistik destek verecek Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin de ekibi uğurladı.

Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı

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Çanakkale, Balkanlar, Makedonya, Üsküp, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı - Son Dakika


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