Celal Şengör'den yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere sert tepki: Ahlaksızlık tam da budur, reziller

Sosyal medyada son zamanlarda ünlü kişiliklere yapay zeka ile şarkı söyletme akımı ortaya çıktı. Son olarak ünlü profesör Celal Şengör'ün ilahi söylediği bir video gündem oldu. Hazırlanan videoya Celal Şengör'ün tepkisi ise sert oldu.

"AHLAKSIZLIK TAM DA BUDUR, REZİLLER"

Şengör, açıklamalarını Gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptı. Fatih Altaylı'nın paylaşımları şöyle: "Celal Şengör ile konuştuk. Bilgisayar marifetiyle kendi sesinin taklit ederek ilahi söylüyormuş gibi yapıp bunu yapanlar için 'Ahlaksızlık tam da budur.Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir' diyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Celal Şengör kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurunda bulundu ve dava açıyor. Celal Şengör'e gül geç diyenler için yazdım bugün: 'Biri aynısını yapıp Diyanet İşleri Başkanı'na ya da bir siyasetçiye dine sövdürse hoşlarına gider mi de bunu yapabiliyorlar. Hangi konuda yapılırsa yapılsın, birine söylemediği bir şeyi teknoloji kullanarak söyletmek ahlaksızlıktır.'"