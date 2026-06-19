Cengiz Bektaş Şiir Yarışması Başladı - Son Dakika
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Cengiz Bektaş Şiir Yarışması Başladı

Cengiz Bektaş Şiir Yarışması Başladı
19.06.2026 17:20
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Pamukkale Filarmoni Derneği, Cengiz Bektaş anısına şiir yarışması düzenliyor.

Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneği ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen "Cengiz Bektaş Şiir Yarışması" ile önemli kültür ve sanat insanlarından Cengiz Bektaş'ın anısı yaşatılacak. Yarışmayla nitelikli şiir eserlerinin teşvik edilmesi ve Türkçenin özenli kullanımını esas alan şiir kitaplarının ödüllendirilmesi hedefleniyor.

Pamukkale Filarmoni Derneği ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Cengiz Bektaş Şiir Ödülü"nün şartnamesi ve katılım koşulları Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN Türkiye Merkezi'nin destek verdiği ödülle, Türk şiirine nitelikli eserler kazandırılması ve Cengiz Bektaş'ın edebiyat alanındaki mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

"Türk şiirine kalıcı bir değer kazandırmak istiyoruz"

Basın toplantısında konuşan Pamukkale Filarmoni Derneği Epiktetos Şiir Kulübü Başkanı Halim Yazıcı, Denizli'den ülke çapında ses getirecek bir şiir ödülü oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, organizasyonun yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Uzun süredir üzerinde düşündükleri bir proje olduğunu belirten Yazıcı, "Önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına kalıcı bir katkı sunmak, şiir alanında nitelikli üretimleri teşvik etmek ve Denizli'den ulusal ölçekte ses getirecek bir ödül oluşturmak istedik. Bu nedenle Bektaş ailesinin, Pamukkale Filarmoni Derneği Epiktetos Şiir Kulübü'nün ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin iş birliğiyle, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Türkiye Merkezi'nin desteklerini de alarak Cengiz Bektaş Şiir Ödülü'nü hayata geçirdik" dedi.

"Arı duru Türkçe önceliğimiz"

Ödülün değerlendirme sürecinde şiirin niteliğinin yanı sıra Türkçenin doğru ve özenli kullanımının da dikkate alınacağını vurgulayan Yazıcı, "Cengiz Bektaş'ın şiire ve şiir kültürüne verdiği önem, Türkçeye gösterdiği titizlik ve arı duru dil anlayışı ödülümüzün temel ölçütleri arasında yer alacak. Amacımız yalnızca bir kitabı ödüllendirmek değil; şiire emek veren, dil bilinci taşıyan ve edebiyatımıza katkı sunan eserleri görünür kılmak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en önemli şair ve eleştirmenlerinden bir kurul oluşturduk"

Ödülün güvenilirliği ve saygınlığı için güçlü bir seçici kurul oluşturduklarını ifade eden Yazıcı, değerlendirme sürecinin alanında uzman isimler tarafından yürütüleceğini söyleyerek; "Bu ödülün uzun yıllar yaşayacak saygın bir ödül olması için seçici kurul konusunda son derece titiz davrandık. Türkiye'nin en önemli şair ve eleştirmenlerinden oluşan bir kurul oluşturduk. Eray Canberk, Hidayet Karakuş, Türkiye Yazarlar Sendikası'nı temsilen Turgay Fişekçi, PEN Türkiye Merkezi adına Halil İbrahim Özcan ve şahsım olmak üzere beş kişilik seçici kurul görev yapacak. Türkiye'nin şiir alanındaki birikimini temsil eden bu isimlerle önemli bir süreci başlatıyoruz" diye konuştu.

"Denizli için büyük bir gurur"

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Tuğba Acar Panayır ise böylesine önemli bir organizasyonun paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ödülün kültür ve sanat dünyasında önemli bir karşılık bulacağına inandıklarını söyledi.

Cengiz Bektaş'ın yalnızca mimarlık alanındaki başarılarıyla değil, edebiyat ve kültür dünyasına yaptığı katkılarla da çok özel bir isim olduğunu belirten Panayır; "Böylesine değerli bir ismin Denizlili olması hepimiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Pamukkale Filarmoni Derneği'nin öncülüğünde başlayan bu çalışmanın içerisinde yer almak ve organizasyona paydaş olmak bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur. Bu programın oluşmasında ilham veren dostlarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkıları ve fikirleri bu sürecin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Ortaya çıkan bu organizasyonun çok kıymetli şiir eserlerini görünür kılacağına, yeni tartışma ve değerlendirme alanları açacağına inanıyoruz. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru takvimi ve ödüller

Cengiz Bektaş Şiir Ödülü'ne, şartnamede belirtilen tarihler arasında yayımlanmış şiir kitaplarıyla şairler bireysel olarak başvurabilecek. Yayınevleri de yayımladıkları eserleri aday gösterebilecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 iken sonuçların açıklanması 1 Mart 2027 olacak. Ödül töreni ise; 21 Mart 2027 Dünya Şiir Gününde gerçekleşecek.

Seçici Kurul ise; Eray Canberk, Hidayet Karakuş, Turgay Fişekçi, Halil İbrahim Özcan ve Halim Yazıcı isimlerinden oluşuyor. Cengiz Bektaş Şiir Ödülü ise bin dolar karşılığı Türk Lirası olacak. Yarışmada Seçici Kurul Özel Ödülü de verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cengiz Bektaş Şiir Yarışması Başladı - Son Dakika

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