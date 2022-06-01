CHP'li Ahmet Akın, Kocaeli'de şiir ve edebiyat evi açılışına katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmit Belediyesince şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen "Şiir ve Edebiyat Evi"nin açılış törenine katıldı.

Tarihi yapıların bulunduğu Akçakoca Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki törende konuşan Akın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in şehri güzelleştirme konusunda örnek belediye başkanları arasında olduğunu, bunu kültür ve sanatla birleştirdiğini söyledi.

Törene katılan kentin şair ve yazarlarına, "Sanat, edebiyat, yazarlık konularında vatandaşa renk olan sizler iyi ki varsınız." diye seslenen Akın, "Sizlerin sayesinde ülkemizi daha güzel görüyoruz. Geleceğimizi çok daha aydınlık yarınlara teslim ediyor ve sizlerden güç alıyoruz." diye konuştu.

Açılışı yapılan binada gençlerin, yazar ve şair olmak isteyenlerin Ruşen Hakkı ve onun gibi sanatçılardan haz alacaklarını dile getiren Akın, şiir ve edebiyat evinin kent için önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise "Sanat bize güzellikleri, birlik ve beraberliği, her şeyden önemlisi insanları sevmeyi öğretiyor." diyerek, göreve geldiği andan itibaren klasik belediyecilik anlayışının dışında hizmet vermeye çalıştığını aktardı.

Restorasyonu yapılan tarihi yapıyı, bulunduğu mahalle sakinlerine danışarak edebiyat ve sanat merkezine dönüştürmeye karar verdiklerini dile getiren Hürriyet, içinde edebi sohbetlerin yapıldığı, "genç-yaşlı" demeden herkesin faydalanabileceği bir toplanma alanı olduğunu kaydetti.

Hürriyet, kente gönül vermiş şair ve yazarların isimlerini yaşatarak bir nebze de olsa ahde vefa göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Sanayi kenti olarak bilinen kentimizin, sanat, edebiyat, tarih ve kültür kenti olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruşen Hakkı'nın kızı Nilgün Sezeralp, arkadaşı Ruhan Odabaş ve şair dostlarının anılarını paylaştığı törende, sanatçının şiirleri seslendirildi.

Konuşmaların ardından Akın, Hürriyet ve davetliler, açılış kurdelesini kesti.