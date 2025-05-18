Çocuk Maratonu ve Festivali, 15 Bin Çocuğa Ev Sahipliği Yaptı

Çocuk Maratonu ve Festivali, 15 bin çocuk ve ailesine ev sahipliği yaptı

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Maratonu ve Festivali'nde binlerce çocuk doyasıya eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Park etkinlik alanında 15 bin çocuk ve ailesinin katılımıyla Çocuk Maratonu ve Festivali düzenlendi. Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı festivalde 1 yaşından itibaren çocukların katıldığı maratonlar düzenlendi. Özel bireyler için de düzenlenen maraton, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "19 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin kalbi Samsun'da atacak. Samsun için kutlamalar, bu törenler daha öncesinden başladı. Mayıs ayı bir bütünüyle çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın ve onların ailelerinin bir arada olduğu bir dönem bizim için. Çocuk festivali ve maratonu ilk kez düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarımızı böyle büyük ve coşkulu bir ortamda bir araya getiren bu organizasyon nedeniyle Başkanımız Halit Doğan'ı da gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Doğan: "15 bin çocuğumuzla beraber koşuyoruz"

Çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Önemli bir gün. 'Koş Şampiyon Koş' dedik. 15 bin çocuğumuzla beraber koşuyoruz. Sabahtan beri turnuvamız devam ediyor. Yaş grupları ayrı ayrı çocuklarımız yarışa çıkıyor. Hepsi bizim için şampiyon, hepsi bizim için birinci. Çünkü 19 Mayıs şehri Samsun'dayız. Samsun önemli bir ev sahipliği yapıyor. 81 ilin en önemli şehri Mayıs ayında Samsun. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Mayıs'ın 1'inde başlayan ve Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin tam ortasındayız. Bugün de burada çocuklarımızı mutlu ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri de gün boyu devam eden aktivitelerden memnun kaldıklarını söylediler.

Maratonda 1-3 ve 4-5 yaş çocuklar 200 metre mesafede aile bireyleri ile koşarken, 6-7 ve 8-9 yaş grubu çocuklar 300 metre, 10-11 ve 12-13-14 yaş çocuklar 400 metre mesafede koşmanın heyecanını yaşadı. Maratonda ayrıca farkındalık oluşturmak amacı ile engelli çocuklar için özel parkur da oluşturuldu.