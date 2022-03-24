Çocuklara kitap okumayı sevdiren "Şakrak" karakteri öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Çocuklara kitap okumayı sevdiren "Şakrak" karakteri öğrencilerle buluştu

24.03.2022 15:52

Kitap kahramanı "Şakrak" karakteri, Sinop'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap kahramanı "Şakrak" karakteri, Sinop'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Sinop Valiliğinin desteğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şakrak'la oyuna var mısın?" etkinliğinde öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere "Şakrak" tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, burada gazetecilere, ülke genelinde yaptıkları etkinliklerle milyonlarca öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

"Şakrak" karakterinin çocuklara kitap okumayı sevdiren bir karakter olduğunu vurgulayan Zorlu, "Kitap okumayı sevmeyen birçok çocuğun Şakrak ile artık kitap okumayı sevmeye başladığını gördük. Yine dezavantajlı çocukların Şakrak kitaplarının tamamını okuyarak bitirdiklerini gördük. Şakrak'ın misyonu iyilik ve barıştır. Çocuklarımıza bu mesajın en iyi şekilde verilmesi noktasında çabamız var. O nedenle 100 binin üzerine sosyal mesaj içeren Şakrak kitaplarını öğrencilerimize dağıttık." dedi.

Şakrak'ın yurt dışına da açılmaya hazırlandığını anlatan Zorlu, ilk olarak Katar'da kısa süre sonra öğrencilerle buluşacağını kaydetti.

Çocuklara kitap okumayı sevdiren Şakrak karakteri öğrencilerle buluştu
Çocuklara kitap okumayı sevdiren Şakrak karakteri öğrencilerle buluştu
Çocuklara kitap okumayı sevdiren Şakrak karakteri öğrencilerle buluştu

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklara kitap okumayı sevdiren 'Şakrak' karakteri öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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