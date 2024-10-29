Cumhuriyet'in 101. Yılı Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhuriyet'in 101. Yılı Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de Coşkuyla Kutlandı

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediyeleri, Cumhuriyet'in 101. yılı için düzenledikleri etkinliklerle coşkuyu paylaştı. Pera Palas'taki Cumhuriyet Balosu, Şişli'deki 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ve Beşiktaş'taki Athena konseri ile etkinlikler renklendi.

29.10.2024 23:05
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Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediyeleri, 101. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Beyoğlu Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu ile başlayan etkinlikler, Şişli'de 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ve Beşitaş Meydan'da ise Athena grubunun verdiği konser ile kutlandı.

Etkinlikler kapsamında 28 Ekim akşamı, Gazi Mustafa Kemal'in sık sık konakladığı Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu düzenlenirken, 29 Ekim günü ise yüzlerce İstanbullu, Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Atatürk Evi'nden başlayarak Harbiye Askeri Müzesi'ne kadar gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşüne katıldı. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ise Athena grubu tarafından Cumhuriyet Konseri gerçekleşti. Üç belediyenin birlikte düzenlediği etkinliklere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyeti tekrar yaşamak için yürümeye devam edeceğiz"

Etkinlikte ilk olarak konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamaya, yaşatmaya 3 belediye başkanımızla birlikte devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı maneviyatı yüksek bu binanın önündeyiz. Az önce huzuruna çiçek sunumunda bulunduk. Dün Pera Palası otelindeydik. Gazi'nin sık sık kullandığı kurtuluş döneminde misafirlerini ağırladığı ve önemli kararlara imza attığı bir yerdi. Maneviyatı yüksek bu binalarda Cumhuriyet'i yaşatmaya, yaşamaya devam ediyoruz. Bugün burada 10 binlerce Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu komşularımızla Cumhuriyeti tekrar yaşamak için yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet diyerek hep beraber haykıracağız" dedi.

"Ata'mızın ayak izlerini takip ediyoruz"

Cumhuriyeti kutlayarak konuşmasına başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Kimsesizlerin kimsesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki emanetinden birisi, göz bebeğimiz ve en önemli güvencemizdir Cumhuriyet. 3 belediye başkanı olarak 19 Mayıs'ta başlattığımız, her bayramda ifade ettiğimiz Ata'mızın ayak izlerini takip ediyoruz. Bugün Atatürk Müzesi'ndeyiz. Cumhuriyet fikri geliştirdiği, Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı yerin önündeyiz. Buradan Barbaros Meydanına gideceğiz. Konser etkinliğimiz olacak. Milli bayramımızı bu coşkuyla beraber en önemli şekilde kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu Cumhuriyet'in gerçekten ayak izlerinin olduğu yer"

Programda son olarak konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Çok anlamlı bir mekanının önünden başlıyoruz. 3 belediye başkanının milli bayramlarda coşkuyu ortaklaştırmak için bu yeni dönemde başladığımız birlik ve beraberliği büyüterek devam ettireceğiz. Milli mücadele planlarının yapıldığı Atatürk Evi'nin önünden çıkıyoruz yolculuğa. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu Cumhuriyet'in gerçekten ayak izlerinin olduğu yer. İstanbul işgal altındayken İngiliz subaylarının mesken edindiği bir yerde Atatürk bu evde yapıyor milli mücadele planlarını. Cumhuriyet'i önümüzdeki dönemlerde Ata'mızın bize belirlediği çağdaş müreffeh topluma erişmek için daha da çok çalışarak, daha da çok proje üreterek kat kat taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet'in 101. Yılı Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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